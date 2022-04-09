Чому раніше адреси сайтів писали з www на початку

До того, як інтернет став бурхливо розвиватися, адреса будь-якого сайту завжди була з префіксом www і виглядала так: www.site.ua. Зараз приставка “www” використовується дуже рідко і в основному переадресовує на основний домен site.ua.





Чому зараз мало хто дає адресу сайту з www?

За фактом, www – це піддомен основного сайту site.ua. Раніше сайти відкривалися як із www, так і без нього. Але www писали для того, щоб користувач зрозумів, що адреса належить веб-сайту, а не іншому протоколу, наприклад ftp. Спочатку веб-сайтів було мало, а ftp-серверів, де люди завантажували програми, багато. Також були локальні мережі, URL-адреси яких усередині мережі не мали приставку www, чим давали зрозуміти користувачеві, що ця адреса внутрішня.

Зараз йде тенденція на скорочення URL-адреси — всім зрозуміло, що це таке.

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