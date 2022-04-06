Як вимкнути непотрібні налаштування телефону та встановити оптимальні значення DP

У налаштуваннях системи Android легко можна заплутатися, а якщо до них додати різні функції так званих “оболонок” (MIUI, OneUI, Realme UI і т.д.), то можна зовсім загубитися.





Сьогодні ми розповімо вам про налаштування кількох додатків, які за рахунок великої кількості запитів розряджають батарею смартфона, але спочатку відповімо на запитання нашого читача:

Доброго дня. Підкажіть, яку цифру dp в меню розробника можна поставити, що б телефон працював нормально? Наша відповідь: 393 dp

Для тих, хто не в курсі пояснюємо, значення DP відповідає за масштаб зображення на екрані, таким чином ви можете самостійно встановити комфортний розмір інтерфейсу.

Велике значення DP дозволить розмістити більше інформації на екрані смартфона, зменшивши ряд елементів.

А виставлення меншого значення DP може бути корисним для людей з неідеальним зором.

Проблема полягає в тому, що якщо “перегнути палицю”, смартфон піде в циклічне перезавантаження і для відновлення нормальної роботи потрібно докласти чимало зусиль.

Щоб визначити оптимальні значення, вам знадобиться програма “Запуск Activity”, зайшовши в яку, в пошуковому рядку потрібно написати слово “Масштаб”, після чого з’явиться один єдиний розділ із системних налаштувань Android.

Змінюючи параметри відображення, ви зможете безпечно встановити мінімальне та максимальне значення DP доступне для вашого смартфона та підлаштувати розмір зображення на екрані до комфортного рівня.

Виставивши мінімальні значення, заходьте в “Меню для розробників”, гортаєте до потрібного рядка і бачите, що (у нашому випадку) максимальним значенням є 490, тобто більше цієї кількості змінювати параметри DP не потрібно.

Вимкнення непотрібних налаштувань

Не залишаючи “Запуск Activity” пишіть у рядку “Налаштування жестів” і заходьте в однойменний розділ. Це налаштування працює тільки на смартфонах під керуванням “чистого” Android і абсолютно марне на більшості смартфонів Xiaomi.

Налаштування чутливості жестів також працює на обмеженій кількості смартфонів, тому можете перевірити чи зміниться щось при зміні, але пункт “Жест виклику помічника” можна сміло відключити.

Коли закінчите, відкрийте головне меню налаштувань і зайдіть до “Програми”. Після цього вмикаєте відображення всіх встановлених програм (включаючи системні), та пишіть у пошуковому рядку слово “Систем”.

Відкриваєте програму “Системні ресурси Wi-Fi” та відключаєте можливість отримання повідомлень, яка за рахунок великої кількості запитів розряджає батарею смартфона. При цьому статистика цієї витрати потрапляє до графи “Система Android”.

Тим хто нещодавно оновив свої смартфони рекомендуємо також зайти в розділ “Система Android” і перевірити, чи не активувалися повідомлення для:

Повідомлення для розробників – не потрібно пояснювати, що для простого користувача розділ не несе користі

Програми, що витрачають заряд – в MIUI є вбудована функція з такою самою назвою і це дублювання не йде на користь автономності

Оповіщення мережі

Зробивши ці прості налаштування ви додасте системі стабільності, а смартфон отримає можливість пропрацювати трохи довше, адже йому не потрібно буде моніторити повідомлення від служб, які і так не працюють.

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