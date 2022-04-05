Що таке WiGig і чим він відрізняється від Wi-Fi 6

WiGig – це стандарт бездротового зв’язку, розроблений для підтримки високих швидкостей. Він дуже схожий на знайомі стандарти на кшталт 801.11ac, але призначений для роботи з іншою частотою. У той час як традиційний бездротовий інтернет використовує діапазони 2,4 ГГц та 5 ГГц, WiGig використовує для передачі даних діапазон 60 ГГц.





Wi-Fi 6 – не найшвидший протокол передачі даних. Він забезпечує швидкість до 2 Гбіт/с , тоді як WiGig був створений для підтримки швидкостей до 5, а то й до 7-8 Гбіт/с. Теоретично технологія має потенціал для виходу за рамки цього — швидкість може наблизитися і до 40-50 Гбіт/с, але для сьогоднішніх пристроїв такі швидкості не актуальні.

WiGig – це окремий стандарт бездротового зв’язку, створений Wireless Gigabit Alliance ще в 2012-2013 роках з метою збільшити доступність інтернету з гігабітною швидкістю.

Проте відносно просто створити новий протокол — скажімо, для бездротової передачі. Але потрібно набагато більше часу, щоб доопрацювати цей протокол, опублікувати рекомендації щодо нього, переконати виробників, що в нього варто інвестувати і почекати, поки технології наздоженуть цю ідею. Крім того, існують певні проблеми з доступністю частот у різних країнах, як це вже відбувається з Wi-Fi 6 та 5G.

Чи замінить WiGig нинішні стандарти Wi-Fi?

Не факт. Бездротові сигнали на частоті близько 60 ГГц не можуть одночасно проникати крізь стіни та мати широкий радіус дії. Це сильно обмежує можливості WiGig. Так, у вас може бути дуже швидке інтернет-з’єднання, але воно буде обмежене однією кімнатою. І навіть у цьому випадку ви повинні бути обережними, щоб не «перебити» сигнал.

Швидше за все, WiGig стане нішевим стандартом, який працюватиме разом з Wi-Fi , але використовуватиметься для особливих випадків. Він може підійти для швидкого завантаження в серверні кімнати, тимчасового спільного використання екрана для демонстрації складного контенту. Наразі деякі компанії використовують WiGig для покращення роботи VR-гарнітур.

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