Новые правила: сколько и куда украинцы могут переводить со своих карт

В Украине в связи с военным положением действуют особые ограничения для международных переводов. В частности, с карты на карту можно переслать сумму, которая в переводе на национальную валюту не превышает 100 тыс. грн в месяц.





Об актуальных условиях перевода валюты за границу государственный ПриваБанк сообщил своим клиентам с помощью электронного письма. В финансовом учреждении также объяснили, какими способами украинцы могут отправлять средства в другие страны во время войны.

P2P

Перевод с помощью P2P клиенты Привата могут осуществить на карту любого банка мира, работающего с платежными системами MasterCard или Visa. Лимит для такой сделки составляет 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

Осуществить международный перевод можно в приложении «Приват24» в любое время суток. Для этого клиенту нужно выбрать в меню программы пункт «Сервисы», перейти во вкладку «Переводы» и выбрать опцию «На карту».

SWIFT

Чтобы перевести средства с помощью SWIFT, нужно знать данные банковского счета получателя. SWIFT-переводом можно оплатить:

услуги учебных заведений за границей;

лечение за границей;

товары для помощи вооруженным силам Украины.

Транзакцию по системе SWIFT также можно осуществить в приложении «Приват24». Во вкладке «Переводы» необходимо выбрать опцию «SWIFT». А затем приложение предложит ввести данные банковского счета получателя.

Переводы в Украину

Получить средства, отправленные из-за границы, украинцы могут несколькими способами. Первым из них, конечно же, является перевод на карту. Но можно пойти и другим путем, например воспользоваться услугами системы переводов MoneyGram, PrivatMoney, Western Union и т.д.

Все упомянутые сервисы для отправки и получения международных переводов доступны в мобильном приложении «Приват24», а также в банкоматах и терминалах ПриватБанка. Так что воспользоваться ими клиенты смогут в любой удобный день и время суток.

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