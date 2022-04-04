В Украине ввели новые расчеты за использование воды и канализации

В Минрегионе было принято решение о внесении изменений в систему распределения между потребителями объемов полученных ими услуг водоснабжения и водоотвода. Теперь платежки будут формироваться с учетом особенностей пользования коммунальной услугой в военное время. В результате платить за воду и канализацию некоторые украинцы будут гораздо меньше, чем до войны.





Соответствующий приказ профильного Министерства уже одобрил Кабинет министров Украины, после чего документ сразу же вступил в силу. Плату за март людям начислят уже по новому механизму с учетом специального корректирующего коэффициента. Этот коэффициент снизит норму потребления для лиц, не имеющих возможности сообщить показатели своих счетчиков из-за военных действий. Также изменения коснутся украинцев, которые не имеют отдельных счетчиков на воду и всегда платили по общедомовому.

Согласно новым правилам, корректировке будут подлежать услуги центрального водоснабжения, водоотвода и поставки горячей воды.

Как отметила замглавы Минрегиона Наталья Хоцяновская, с начала войны украинцы используют намного меньше воды, чем обычно. Только в Киевском водоканале зафиксировали уменьшение средних объемов потребления почти вдвое. Поэтому решение о корректировке нормы для некоторых категорий граждан вполне логично и справедливо.

«Благодаря новой системе гражданам, которые рассчитываются за услуги водоканалов по средним показателям потребления, не придется переплачивать», – отметила чиновница.

Напомним, что запланированный на весну пересмотр коммунальных тарифов в связи с введением военного положения будет перенесен на неопределенный срок. В настоящее время все тарифы зафиксированы на довоенном уровне. Даже электроэнергия, цену которой в Кабмине собирались существенно повысить уже в апреле, по крайней мере, до конца войны будет стоить так же – 1,68 грн/кВт*ч. А в дальнейшем, благодаря присоединению энергетической системы Украины к европейской сети, тарифы на свет для отечественных потребителей могут даже уменьшиться.

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