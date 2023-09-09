По 4 години на добу: вже готові графіки відключення електрики по областях

Більшість органів місцевого самоврядування та енергопостачальників підготували графіки відключень електроенергії, які мають розпочатися 1 жовтня, хоча їх виконання залежить від різних факторів, що впливають на енергетичну систему.

Основні моменти

Графіки, як правило, передбачають відключення електроенергії тривалістю до 4 годин на добу. Наприклад, у Львівській області відключення можуть тривати дві години поспіль і сумарно складатимуть чотири години на добу. Полтавська область підготувала шість різних графіків відключень, а у Вінниці тривалість відключень може становити від 2 до 4 годин за один раз.

Створення цих графіків санкціонує Міністерство енергетики, вимагаючи, щоб споживачі були поінформовані про них заздалегідь. “Незважаючи на те, що графіки розроблені, це не гарантує, що відключення розпочнуться саме 1 жовтня. На рішення впливатимуть кілька факторів, таких як погодні умови, виробництво енергії та потенційна російська агресія”, – пояснило ЗМІ джерело в уряді.

Галузеві аналітики зазначають, що віялові відключення є ймовірними, але можуть відбуватися лише в періоди пікового споживання і не торкнуться всіх областей.

Раніше Міністерство енергетики заявляло, що відключення електроенергії під час опалювального сезону відбудуться лише у випадку нових обстрілів, які завдадуть шкоди енергетичній інфраструктурі.