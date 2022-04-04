Складено список смартфонів, які представлять цього місяця

Наші колеги з порталу Gizmochina склали список смартфонів, які мають офіційно представити цього місяця. Перша новинка вже була презентована в Індії: 2 квітня тут розпочався продаж доступного корейського апарату Samsung Galaxy M33 5G.





Наприкінці місяця до нього має приєднатися і старший брат – модель Galaxy M53 5G. 7 квітня очікується старт продажу китайської моделі Realme GT2 Pro. 11 квітня інша китайська компанія – Vivo – збирається провести велику презентацію, на якій представить свій перший складаний смартфон із гнучким екраном – модель Vivo X Fold. Тут же очікується прем’єра Vivo X Note та Vivo Pad.

Далі на нас чекає лінійка смартфонів Oppo F21 Pro та недорогий iQOO Neo6. Також у квітні мають представити два доступні смартфони від OnePlus – Nord 2T і Nord CE 2 Lite. Американо-китайський бренд Motorola представить апарат Moto Edge 30. Також на нас чекають Xiaomi 12X та Xiaomi 12 Pro, Redmi 10 Prime+ 5G, серія POCO F4, Vivo T1 Pro, Realme Narzo 50A Prime та трійка гаджетів від Infinix — Hot 1 Hot 12 Play.

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