Такого еще не было: в Украине изменятся правила работы банков на время войны

Банковские депозиты в Украине теперь будут под надежной защитой государства. В Раде с дня на день будет принят законопроект о 100% гарантировании вкладов физических лиц во время войны. Так что если какой-то из банков, работающих на территории Украины, не выдержит сложностей военного положения и закроется, его клиенты смогут вернуть свои деньги в полном объеме.





Проект закона №5542-1 уже получил полное одобрение и был рекомендован к принятию комитетом Верховной Рады по налоговым, финансовым и таможенным вопросам. Поэтому, скорее всего, его согласуют во втором чтении уже в ближайшие несколько дней.

Кроме 100% гарантирования вкладов украинцев на время войны новый закон предусматривает еще ряд изменений. В частности, после прекращения действия военного положения гарантированную сумму, которая до 24 февраля составляла 200 тыс. грн, увеличат ровно вдвое – до 400 тыс. грн. А 1 января 2023 верхний предел гарантирования снова поднимут, на этот раз до 600 тыс. грн. То есть без какого-либо риска можно будет хранить на счету почти 20 тыс. евро.

Следует отметить, что возвращать в случае ликвидации банка будут не только сумму депозита, но и проценты по нему. Конкретно речь идет о процентах, начисленных до дня, когда банк приступил к процедуре ликвидации. В таких условиях хранить деньги на банковском счету действительно гораздо выгоднее, чем дома под матрасом.

Изменения, которые внедрит революционный закон о гарантировании вкладов, прежде всего, повысят доверие украинцев к банкам. Люди перестанут в панике забирать свои депозиты, тем самым дестабилизируя финансовую систему Украины.

Напротив, уверенность в том, что в случае банкротства банка деньги никуда не исчезнут, поощрит граждан к увеличению сумм депозитов. А это в свою очередь позволит отечественным финучреждениям снижать ставки по кредитам, которые будут крайне необходимы украинцам в первые послевоенные годы.

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