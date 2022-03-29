С полок украинских аптек исчезли популярные препараты: что купить труднее всего

С началом войны из украинских аптек исчез целый ряд препаратов. В большинстве своем это анальгетики, успокоительные и лекарства от хронических болезней. Почему они вдруг стали дефицитными, и когда украинцы снова смогут свободно покупать все необходимые медикаменты?





Как пояснил глава украинской Аптечной ассоциации Владимир Руденко, проблемы с наличием некоторых популярных препаратов связаны, прежде всего, с ажиотажем, возникшим в первые дни войны. Люди испугались и начали скупать лекарства, которые обычно принимают. Аптечные сети были не готовы к такому резкому повышению спроса и быстро распродали все запасы.

«Некоторые препараты сейчас действительно сложно купить. Ведь военные действия в Украине вызвали стихийный спрос на лекарства. Люди с хроническими болезнями, ранее покупавшие препараты максимум на 1-2 месяца, сейчас запаслись на год вперед. Потому другим больным практически ничего не осталось», – отметил Руденко.

Еще одним фактором, который поспособствовал дефициту лекарств, эксперт считает массовое переселение украинцев из опасных регионов на запад Украины. Сейчас на каждую аптеку Львова, Ужгорода или Ивано-Франковска приходится, по крайней мере, на 20% больше клиентов. Неудивительно, что периодически возникает дефицит популярных медикаментов.

Однако глава Аптечной ассоциации заверил, что проблемы с наличием лекарств временные. Аптечным сетям нужно немного времени, чтобы наладить логистику и перестроить разрушенные войной цепочки поставок. Эту проблему сейчас активно решают, так что ассортимент в аптеках возобновится уже в ближайшее время.

Специалист также сообщил, что в Украине уже решили проблему отсутствия некоторых жизненно важных лекарств. В частности, налажены поставки инсулина для людей с болезнями щитовидной железы. Остальные дефицитные препараты также будут находить через волонтеров, в гуманитарных грузах и т.д. Конечно же дефицитные лекарства не появятся на полках аптек мгновенно, но аптечные сети Украины делают все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее.

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