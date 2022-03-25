В Украине хотят изменить сумму, выше которой деньги из банка могут исчезнуть

В Украине скоро изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Созданный по инициативе президента законопроект №5542-1, в котором говорится о повышении суммы гарантирования до 100%, вскоре будет рассмотрен парламентариями во втором чтении. И поскольку документ рекомендует к принятию комитет Верховной Рады по финансовым вопросам, нововведение с большой вероятностью одобрят и остальные депутаты.





Новый закон прежде всего позволит клиентам закрывающихся украинских банков не потерять ни гривны из своих сбережений. Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если гражданин имел на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако согласно предложенным президентом нововведениям во время войны украинцы смогут вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится. Сумма компенсации не будет иметь никаких ограничений, даже если на счете у гражданина окажется миллион.

Однако это не единственное изменение в правилах работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое запланировал Кабинет министров. Сразу после окончания войны, максимальную сумму компенсации увеличат вдвое по сравнению с довоенным периодом. То есть она составит уже не 200 тыс. грн, а все 400 тыс. грн.

Окончательной же целью правительства на этот год является повышение суммы гарантирования вкладов до 600 тыс. грн, которое уже назначили на 1 января 2023 года.

Отметим, что повышение суммы гарантирования вкладов украинцев именно сейчас – очень своевременная мера. На сегодняшний день в Украине в процессе ликвидации находятся четыре банка, в том числе российские «Проминвестбанк» и «МР Банк». А поскольку в стране еще и идет война, люди отчаянно нуждаются в средствах и больше чем когда-либо заинтересованы в возвращении полной суммы своих вкладов. Так что инициатива президента Владимира Зеленского стала настоящим глотком надежды для украинских граждан.

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