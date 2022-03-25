Некоторые магазины в Украине вдвое подняли цены на ряд товаров

Несмотря на многочисленные угрозы властей наказать ритейлеров, завышающих цены, некоторые магазины все еще пытаются заработать на войне. Чаще всего наценками грешат находящиеся вдали от областных центров небольшие торговые точки. Тем временем в больших супермаркетах такие случаи фиксируют крайне редко. Есть ли у торговцев реальные причины повышать цены на продукты и будут ли наказывать продающих товары с наценкой?





Прежде всего, стоит отметить, что в Украине в период военного положения действует закон, согласно которому государство регулирует цены на ряд так называемых социальных продуктов. В число таких товаров входит:

мука высшего сорта;

батон и ржано-пшеничный хлеб;

молоко 2,5% жирности;

тушки куриные;

яйца куриные категории С1;

подсолнечное масло.

На все продукты из этого списка торговая наценка должна составлять не более 10%.

Также согласно постановлению Кабмина №223 военные администрации областей, Национальная полиция и Госпродпотребслужба контролируют уровень цен еще ряда товаров, например свинины, гречки, овощей, сахара и других первоочередных для граждан продуктов. Что касается остальных товаров – на них торговцы по сути могут выставлять любые цены.

Однако, несмотря на заявления властных структур о приравнивании продавцов, завышающих цены в военное время, к мародёрам, юридически за неправильные ценники предусмотрено довольно мягкое наказание. Так что даже если магазин завысил стоимость, например хлеба или молока, его всего лишь оштрафуют. Штраф в большинстве случаев будет составлять удвоенную сумму прибыли, полученной за счет наценки.

При этом эксперты отмечают, что завышение цен в основном является инициативой самого владельца магазина, а не экономически обоснованным решением. Ведь сейчас в Украине нет дефицита продуктов из-за временного ограничения экспорта. После замечания контролирующих органов недобропорядочные торговцы обычно возвращают цены к нормальному уровню.

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