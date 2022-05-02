В Україні задумали повернути більші податки та збори

Пом’якшені умови оподаткування, які були запроваджені урядом лише місяць тому й мали на меті підтримати бізнес, зараз хочуть відмінити. Зареєстрований у Раді законопроект №7311 пропонує повернути майже всі довоєнні податкові ставки та вимоги до підприємців. Тобто вітчизняному бізнесу знову доведеться на ходу перебудовувати свою роботу.





Сумнозвісний документ, серед авторів якого голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев та очільниця комітету соцполітики Галина Третякова, пропонує цілу низку не надто приємних для українців змін. Зокрема:

підчас військового стану військовий звір становитиме 3%;

компанії, що перейшли на спрощену систему оподаткування 2% з обороту, знову зобов’яжуть платити ПДВ і мито під час ввезення товарів з-за кордону;

скасують пільги по сплаті ПДВ, мита і акцизу під час ввезення з-за кордону автомобілів, за виключенням повнопривідних позашляховиків, випущених до 2017 року (на потреби ЗСУ);

правило, що дозволяє підприємцям не платити податки під час військового стану та 180 днів після його скасування, буде діяти лише для мешканців тимчасово окупованих територій та територій, де наразі ведуться бойові дії.

Щоправда є й хороші новини. У тому ж таки законопроекті №7311 депутати запропонували:

зберегти пільгові податки на пальне – без акцизу та з ПДВ у 7%;

нараховувати пенсії переселенцям під час воєнного стану та ще 6 місяців після його скасування без документів, на основі інформації із держреєстрів.

Бажання лише через місяць після введення пільг знову підвищити податки у владник колах пояснюють власною помилкою. В уряді визнають, що проба підтримати бізнес шляхом зменшення податкових зборів виявилася невдалою. До того ж в результаті такого кроку державний бюджет зазнав збитків на суму понад 400 млн. грн.

Та в результаті цього невдалого експерименту постраждає ціла низка низка бізнесменів, які вже встигли звикнути до податку в розмірі 2%. Їм доведеться знову перебудовувати свою роботу, а можливо навіть підвищувати ціни.