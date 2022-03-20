Украинские банки пообещали каникулы клиентам: что это значит

В Украине в связи с военным положением изменили некоторые правила, касающиеся кредитов. В частности, ни банки, ни какие-либо другие финансовые учреждения не смогут до завершения военных действий требовать от своих клиентов возврата долга. Кроме того, гражданам, просрочившим выплаты по кредиту, не будут начислять пеню или штрафы.





Указанные изменения в правилах работы банковских и кредитных учреждений предусмотрены недавно принятым законом №2120-IX. Согласно разъяснению от Нацбанка Украины, документ внес несколько правок в Налоговый кодекс:

гражданин освобождается от ответственности в случае просрочки платежа по потребительскому кредиту во время войны и еще в течение 1 месяца после ее окончания;

все дополнительные платежи за просрочку, например штрафы или пеня, также отменяются;

штрафы за просрочку выплат по кредиту, начисленные после 24 февраля, должны быть списаныв полном объеме;

при просрочке ссуды не разрешается увеличение финучреждением процентной ставки, если это не предусмотрено кредитным договором с клиентом.

Стоит отметить, что нововведения не отменяют начисление процентов за использование взятых в кредит средств. Ведь так называемые «кредитные каникулы» означают лишь отсрочку долга, который все равно нужно будет рано или поздно вернуть. Так что должникам не стоит надеяться на прощение долгов по кредитам.

Напомним, некоторые банки еще с первых дней войны самостоятельно ввели «кредитные каникулы» для своих клиентов. Однако сейчас отсрочка по кредитам имеет законные основания и распространяется на все действующие на территории Украины финансовые учреждения.

Национальный банк Украины и Кабинет министров, внедрив такие законодательные изменения, сделали значительный шаг навстречу простым украинцам. Ведь таким образом они лишили граждан необходимости отвлекаться на рутинные финансовые проблемы вместо того, чтобы сосредоточиться на благополучии собственной семьи в сложное военное время.

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