Польща заявила про намір екстрадувати українських чоловіків призовного віку: стали відомі ключові деталі

Польща повідомила про плани екстрадиції українських чоловіків, які незаконно втекли до країни. Для цього Україна має видати ордер на їх арешт з метою повернення їх назад.

Давид Арахамія, голова парламентської фракції “Слуга народу”, нещодавно припустив, що українська влада може домагатися екстрадиції чоловіків призовного віку, які нелегально покинули країну, щоб уникнути мобілізації.

Дані Прикордонної служби, надані Rzeczpospolita, свідчать, що з 24 лютого минулого року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона українців у віці від 18 до 60 років. І навпаки, понад 2,8 мільйона українців виїхали з Польщі за той самий період.

Анна Міхальська, речниця Прикордонної служби, підкреслила, що особа могла перетинати кордон кілька разів.

Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, прокоментував, що ці цифри є значними для України. Він підкреслив, що такі особи можуть бути призвані для посилення військової сили України. Веніславський також зазначив, що українська прокуратура має юрисдикцію порушувати кримінальні справи проти своїх громадян за кордоном, у тому числі проти тих, хто нелегально в’їхав до Польщі через “зелений кордон”.

У повідомленні Rzeczpospolita також зазначається, що на основі існуючої угоди з Україною Польща раніше вже репатріювала українських громадян, причетних до операцій з незаконного переправлення людей до Європи.