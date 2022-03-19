Українцям почали приходити дивні СМС: як реагувати

Українців попередили новий вид шахрайства. На телефони громадян приходять СМС-повідомлення про зарахування матеріальної допомоги. У тексті повідомлення міститься посилання. Якщо на нього натиснути ваш телефон перетвориться фактично на цеглину.





Про чергову спробу зловмисників нажитися на біді українців повідомили Центрі протидії дезінформації. Прес-служба відомства надала навіть зразок тексту СМС, яке отримують українські абоненти від шахраїв: «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…». Далі міститься посилання, за яким начебто можна зарахувати кошти на свій рахунок. Однак це справжнісінька пастка. Якщо натиснути на посилання, ваш гаджет буде зламано.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що шахраї хочуть видати своє повідомлення за сервісне СМС від «Дія». Адже зараз чимало українців створюють запити на матеріальну допомогу в державному додатку.

Як вберегтися від обману?

Співробітники Центру протидії дезінформації дали українцям кілька порад, що допоможуть не стати черговою жертвою кіберзлочинців:

якщо ви створили в «Дія» запит на одноразову державну допомогу пам’ятайте, що повідомлення про зарахування грошей може прийти лише у мобільний додаток вашого банку;

справжнє сповіщення від банку не містить ніяких посилань;

не варто переходити по сумнівним посиланням. Краще зателефонуйте у банк та перевірте факт зарахування грошей на ваш рахунок.

Як ще намагаються обдурити українців під-час війни?

Підозрілі СМС – це далеко не перший і точно не останній спосіб зловмисників нажитися на війні в Україні. Зокрема великої популярності зараз набули шахрайські схеми зі створенням фейкових сайтів благодійних організацій.

Адреси таких сайтів зазвичай на кілька літер відрізняються від адреси справжнього благодійного фонду. Однак пересічний користувач цього не помічає й перераховує гроші бозна кому. Не кажучи вже про те, що такі підробні сайти збирають особисті дані своїх користувачів, й можуть згодом без зусиль обчистити їх банківські рахунки.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿