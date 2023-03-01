Ще більше податків: у ДПС розповіли, якими доходами з 2023 року українці зобов’язані ділитися з державою

З 2023 року українцям доведеться платити ще більше податків, ніж раніше. Це пов’язано із державною кампанією щодо декларування фізичними особами своїх додаткових доходів. Зокрема якщо громадянин крім офіційної зарплати отримує певну суму від здачі в оренду своєї нерухомості або провадить індивідуальну трудову діяльність – за все це також доведеться сплатити податок.

Про це повідомили у Державній податковій службі України. Як виявилося, в законі передбачені окремі випадки, коли українці повинні самостійно звітувати за невідомі державі доходи та платити з них податки. Мова йде про фінансові надходження, які держава не може проконтролювати.

Зарплатня, податки з якої в переважній більшості випадків платить роботодавець, до таких доходів не відноситься. Маються на увазі гроші, які проходять повз державні установи і ніде не фіксуються. Декларування таких доходів та сплата за них відповідної суми в державну скарбницю залишається на совісті українців.

У податковій зазначають, звітувати за всі свої прибутки та платити з них податки – конституційний обов’язок кожного громадянина. Українці повинні сплачувати 18% від коштів, отриманих від індивідуальної професійної діяльності, надходжень з-за кордону, а також від здачі в оренду свого житла. Не потрібно ділитися з податковою лише грішми отриманими в якості допомоги від держави або міжнародних благодійних організацій.

В ДПС українцям нагадали, що податки – це гроші на охорону здоров’я, освіту і перш за все на армію. Всі ці галузі зараз страждають від високого рівня тіньової економіки в країні. Тим більше, що закон забороняє фінансування армії коштом грантів та кредитів від міжнародних партнерів. Тож від того, наскільки чесними вони будуть при декларуванні власних додаткових доходів, залежить фінансова стабільність в державі та перспективи її розвитку в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що подати декларацію на свої доходи можна у електронному кабінеті на сайті ДПС, або завітавши у філію податкової за місцем реєстрації. Заповнити та подати декларацію за доходи, отримані в 2022 році, необхідно до 1 травня 2023 року.