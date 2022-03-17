Стало известно, какое число украинцев окажется за чертой бедности в результате войны

Война с Россией каждый день обходится Украине в миллионы долларов. Поэтому от того, как долго она продлится, зависит весь экономический потенциал государства. Европейские эксперты подсчитали, что затяжной военный конфликт вернет экономику Украины на несколько десятков лет в прошлое. При этом большинство граждан окажется за чертой бедности.





Исследование Программы развития ООН по поводу последствий длительной войны в Украине на днях опубликовал ресурс Reuters. По мнению ПРООН, продолжение военных действий в течение года приведет к значительному снижению уровня доходов украинцев. Более того, почти 90% граждан могут оказаться на грани бедности или даже за ней.

Отметим, что по мировым нормам граница бедности квалифицируется как покупательская способность в пределах 5,5 и 13 долл. в день на одного человека. В довоенные времена в Украине, конечно, были граждане, чьи расходы не превышали указанную квоту. Однако их было не более 2% от всего населения страны.

Как отметил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, в настоящее время агентство сотрудничает с украинским правительством, чтобы продумать все возможные сценарии развития событий и избежать худшего из них. Ведь затяжная война в состоянии перечеркнуть все экономические достижения Украины за последние 20 лет.

Лучшим вариантом для государственной экономики является окончание войны в ближайшие два месяца. В этом случае, полученная от международных партнеров помощь поможет перекрыть основные пробелы в государственном бюджете. А в дальнейшем благодаря вступлению в ЕС и сотрудничеству с мировыми лидерами, Украина быстро встанет на ноги, отстроит инфраструктуру и восстановит производственные мощности.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки анонсировали очередную финансовую помощь Украине в размере 13,6 млрд. дол. Соответствующий закон был одобрен парламентом и подписан президентом страны Джо Байденом.

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