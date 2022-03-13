Стало известно, каким оружием Россия будет атаковать Украину больше всего

В Минобороны Великобритании утверждают, что российские оккупанты и дальше будут делать ставку на оружие низкой точности. В частности, армия РФ умышленно использует неуправляемые ракеты, выпуская их в направлении украинских городов и пытаясь спровоцировать как можно больше жертв среди гражданских.





Грязные методы страны-агрессора украинцы уже успели ощутить на себе сполна. Так что Британская разведка лишь подтвердила давно известные нашей военной элите планы врага.

По мнению англичан противовоздушная оборона Украины дала такой мощный отпор россиянам, что они просто не решаются атаковать с близкого расстояния. Однако запуск неуправляемых ракет оккупанты могут осуществлять не приближаясь к своим целям, то есть с расстояния недоступного украинским ПВО. Такой выбор оружия российскими террористами еще раз подтверждает их низость и трусость.

Армия РФ атакует украинские города неуправляемыми ракетами, которые влекут за собой огромные разрушения и множество человеческих жертв. Оккупанты пытаются сломить сопротивление населения и создать условия для продвижения своих наземных подразделений. Однако им это не слишком удается.

Тем не менее Британская разведка считает, что россияне и дальше будут отдавать предпочтение неточному оружию. Поэтому украинским властям нужно настаивать на «закрытии неба», которое может принять только НАТО. Между тем, Североатлантический альянс все еще сомневается в необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной. Члены организации панически боятся третьей мировой войны, которая начнется, как только военные силы НАТО собьют хоть один российский самолет или ракету.

Между тем, российские захватчики продолжают совершать военные преступления на территории Украины, уничтожать города и безжалостно убивать гражданское население. За две недели войны по украинским населенным пунктам уже было выпущено более 770 ракет разных типов. В том числе запрещенные Женевской конвенцией кассетные бомбы с минами «Лепесток», которые российские террористы неоднократно применяли при бомбардировке Харькова.

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