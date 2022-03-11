Realme випустила найдешевший смартфон з екраном на 144-Гц
Модель Realme 9 5G SE побудована на базі досить продуктивного за мірками класу процесора Qualcomm Snapdragon 778G.
Китайська компанія Realme офіційно представила смартфон Realme 9 5G SE, який позиціонується як перший у світі гаджет середнього рівня з екраном, що підтримує підвищену частоту оновлення картинки 144 Гц.
Тут використовується 6,6-дюймовий дисплей роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з отвором у верхньому лівому куті під 16-мегапіксельну фронтальну камеру. Модель побудована на базі досить продуктивного для цього класу процесора Qualcomm Snapdragon 778G. Realme 9 5G SE отримав 6 або 8 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті.
Основна камера має потрійну конструкцію з головним датчиком роздільною здатністю 48 мегапікселів, доповненим двома допоміжними сенсорами поки що не названого розширення – датчиком глибини та макродатчиком. Акумулятор смартфону має ємність 5000 мАг. Передбачено систему швидкого заряджання потужністю 30 Вт. Ціна новинки, залежно від обсягу пам’яті, становить 260 чи 300 доларів.