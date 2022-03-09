Для росіян відключать роумінг у Європі, для українців – знизять вартість

Незабаром роумінг для громадян України, що виїздять за кордон, суттєво здешевшає. Про це у своєму відеозверненні повідомив Олександр Животовський, голова Нацкомісії , що регулює галузі електрокомунікацій, радіочастотного спектру та поштового зв’язку (НКЕК). Натомість росіянам заборонять користуватися мобільним зв’язком на теренах Європи. Таке обмеження стане ще одним пунктом у списку санкцій, якими європейці покарають державу-загарбника.





Як зазначив очільник НКЕК, відомство звернулося до регуляторів європейських електронних комунікацій із проханням знизити для українців вартість послуг зв’язку за кордоном. А заразом нацкомісія попрохала європейців повністю вимкнути роумінг для громадян Росії. З огляду на віроломне вторгнення РФ в Україну орган, що керує електрокомунікаціями ЄС, охоче погодився застосувати такі санкції.

«Перегляд тарифів для громадян України відбувається вже зараз. Процес відключення від роумінгу росіян також запущено», – повідомив Олександр Животовський у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

Також незабаром можна очікувати значного зниження тарифів на поштову доставку гуманітарних вантажів. Адже надходження до України продуктів, ліків та товарів першої необхідності в умовах війни є життєво важливим.

Окрім заборони користування роумінгом, росіяни отримають ще один «санкційний удар» по своїй телеком-індустрії. Днями стало відомо, що Росію виключили зі списку учасників найбільшої у світі виставки мобільних технологій Mobile World Conference. Також представників РФ не захотіли бачити на конференції GSMA Ministerial Programme, що зараз проходить у Барселоні.

Нагадаємо, що за два тижні війни з Україною до росіян було застосовано безліч санкцій, які суттєво зашкодили телеком-індустрії країни. Зокрема з ринку РФ пішли такі відомі виробники смартфонів, як Apple, Samsung, Sony та ін. Більше того, відомі бренди електроніки відмовилися постачати росіянам навіть деталі та мікросхеми для мобільних пристроїв . Тож незабаром громадянам РФ доведеться користуватися лише смартфонами власного виробництва.

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