ПриватБанк изменил правила работы кредитных карт в Украине

Финансовые учреждения Украины на время войны несколько изменили правила обслуживания своих клиентов. В частности, в ПриватБанке разрешили временно не возвращать долги по кредитам. Поэтому украинцы могут не беспокоиться, что у них накопятся проценты или придется платить штраф за просрочку.





Как сообщили в пресс-службе государственного банка, кредитные каникулы будут распространяться не только на средства, взятые взаймы с помощью кредитных карт. По услугам «Мгновенная рассрочка» и «Оплата по частям» также некоторое время можно не платить.

Смягченные условия будут действовать до 1 июня. Исключение составляют только клиенты, еще до начала войны просрочившие свои выплаты более чем на 90 дней.

Как отметил на своей Facebook-странице пресс-серкетарь Привата Олег Серга, клиенты могут вносить платежи по кредиту по возможности. Однако это совсем не обязательно.

Какие еще условия изменились?

Кроме кредитных каникул клиентам ПриватБанка следует знать и о ряде других изменений в правилах обслуживания, мотивированных военным положением. В частности:

кредитный лимит восстановлен в полном объеме (в первые дни войны банк временно заблокировал возможность брать кредит);

средства по кредитке можно взять без первого платежа под 0,00001% (по картам Универсальная, Универсальная Голд и премиальным картам). Такая система будет действовать до 1 июня;

наличные в банкоматах можно снимать в объеме до 100 тыс грн в сутки;

с валютных счетов разрешено снимать до 30 тыс. грн в сутки;

запрещено покупать иностранную валюту (продажа разрешается).

Стоит отметить, что для клиентов ПриватБанка, у которых вскоре истекает срок действия карт, он будет автоматически продлен на 180 суток. Благодаря автоматической пролонгации карт, клиентам не придется беспокоиться об их перевыпуске в такое сложное для страны время. Зато они смогут свободно пользоваться собственными средствами, получать выплаты и брать кредиты, пока ситуация в Украине не наладится.

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