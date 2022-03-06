Стало известно, каким может быть курс доллара, когда в Украине наступит мир

Из-за внедрения в Украине военного положения Национальный банк заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн/долл и временно запретил приобретение иностранных наличных. Также НБУ полностью приостановил работу валютного рынка, чтобы не допустить резкого обесценивания национальной валюты. Но рано или поздно война закончится, Нацбанк снимет ограничения и доллар вырвется на свободу. Авторитетные финансовые эксперты рассказали, сколько будет стоить валюта США, когда в Украине наступит мир.





Почему Нацбанк запретил обращение иностранной валюты?

Как отметил аналитик Forexclub Андрей Шевчишин, временный запрет на продажу долларов физическим лицам вполне обоснован. Ведь сейчас иностранная валюта как никогда необходима государству для закупки горючего, оружия и медикаментов. К тому же НБУ таким образом избегает валютной паники, которая в свою очередь могла бы снизить курс гривни.

Зато гражданам, которые сейчас выезжают из страны, покупать иностранные наличные деньги не так уж нужно. Ведь обменять гривни на доллары, евро или злотые, они смогут и за рубежом по фиксированному и достаточно выгодному курсу.

Что будет с курсом, когда закончится война?

Как только в Украине снова наступит мир, Национальному банку все таки придется открыть торги. Только тогда мы и узнаем, что стало с гривной и как выросла в цене валюта США. Однако это будут уже далеко не те 31-32 грн/долл, за которые сейчас продают «американца» на черном рынке.

По мнению аналитика «Центра биржевых технологий» Максима Орищака, доллар США вряд ли подскочит до 100 грн/долл, чего уже сейчас так боятся украинцы. На самом деле, курс национальной валюты, а соответственно и цена иностранного «кеша», будет зависеть от уровня разрушений, с которым Украина закончит войну.

Ожидаемые послевоенные потери нашего государства большинство специалистов оценивают по меньшей мере в 100 млрд. долл., а это чуть ли не половина ВВП. И хотя сейчас точно спрогнозировать курс крайне сложно, Максим Орищак предполагает, что гривна подешевеет пропорционально экономическим убыткам, то есть также по крайней мере вдвое.

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