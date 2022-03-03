Стало відомо, коли Україна може стати повноцінним членом ЄС

Особлива процедура вступу України в ЄС, яку ініціювали наші європейські партери, стала нічим іншим, як виявом безмежної прихильності та поваги до нашого народу. Відчайдушний супротив українців окупантам став для країн-членів Євросоюзу беззаперечним доказом того, що України ментально вже є частиною вільної Європи. Тож її прийняття у Європейський союз потрібно прискорити.





Попри велику кількість бюрократичних процедур, що супроводжують приєднання до Євросоюзу, Європарламент абсолютною більшість підтримав застосування до України спеціальної процедури вступу в альянс. Скільки ж часу триватиме ця процедура та якої допомоги може очікувати Україна після приєднання до ЄС?

Наразі про конкретні терміни приєднання України до наймасштабнішого об’єднання європейських країн говорити складно. Ініційована Європарламентом процедура є абсолютно новою і до жодної країни раніше не застосовувалася.

Відомо лише, що європейці збираються оминути деякі бюрократичні питання через безпрецедентність ситуації. Україна не може чекати і допомога їй необхідна вже зараз. Та для вступу у Євросоюз нам все одно потрібна підтримка абсолютно всіх країн-членів організації та впровадження певних внутрішньодержавних процедур.

Попри все роцедура приєднання до ЄС, що найімовірніше триватиме від тижня до кількох місяців, дає українцям надію на реальну допомогу європейських країн у відбудові України після війни. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вже вніс на розгляд ЄС пропозицію про надання Україні 100 мільярдів євро матеріальної допомоги на відновлення економіки та інфраструктури. Ця сума значно перевищує гуманітарну допомогу, запропоновану МВФ та Всесвітнім банком. І це лише початок.

Європейці зрозуміли, Україна з ними однієї крові, а незалежність та демократія – найвища цінність для нашого народу. ЄС вже відкрив для нас свої двері. Перемога й відбудова України стали справою честі для усіх свідомих європейських країн. Тож вступ до ЄС, скільки б часу він не зайняв, більше не є питанням для обговорення, а лише констатацією факту.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿