В Україні 40 000 добровольців проходять підготовку для посилення регулярної армії напередодні запланованого контрнаступу, повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, відомство якого відповідає за набір добровольців, заявив, що ці підрозділи будуть складатися з чоловіків і жінок, колишніх військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, а також осіб без попереднього бойового досвіду.

Клименко пояснив, що підготовка цивільних осіб без досвіду займе до чотирьох місяців, тоді як колишні силовики можуть завершити навчання за два місяці.

Широка рекламна кампанія в соціальних мережах і на білбордах приваблює добровольців приєднатися до цих нових підрозділів. Штурмові бригади носять вражаючі назви, такі як “Спартан”, “Кара-Даг”, “Ураган” і “Червона калина”. Ці підрозділи, разом з іншими, такими як полк “Азов”, будуть діяти під керівництвом Міністерства внутрішніх справ.

Валерій Падитель, який раніше керував українськими прикордонниками під час оборони нині окупованого Маріуполя, а згодом потрапив у полон, командує Сталевою прикордонною бригадою. Він був звільнений у вересні минулого року під час обміну полоненими.

Падитель підкреслив, що навчання триватимуть доти, доки бригада формується і чекає на бойові накази.