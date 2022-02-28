Как будет работать АТБ во время войны: некоторые магазины полностью закроют

Несмотря на войну, в Украине все же продолжают работать большинство продуктовых магазинов и торговых точек, продающих товары первой необходимости. В частности, продолжает свою работу и сеть супермаркетов «АТБ». Правда, режим работы магазинов с учетом внедрения в стране военного положения был изменен.





График работы супермаркетов «АТБ» главным образом зависит от установленных в отдельных городах комендантских часов. Однако большинство магазинов открываются в 8 часов утра, а закрываются за час до завершения работы городского транспорта. Такую информацию предоставил представитель руководства компании «АТБ» Сергей Демченко.

Часть магазинов сети, находящихся в эпицентре боевых действий, конечно же пришлось закрыть. Таких супермаркетов сейчас 108 штук, однако их количество постоянно меняется.

В руководстве »АТБ-Маркет» также сообщили, что постоянно работают над логистикой и пытаются обеспечить всем необходимым каждый из своих супермаркетов. Пока проблем с закупкой и доставкой продуктов не возникает, поскольку маршруты перевозчиков постоянно корректируются с учетом свежей информации о перемещении российских войск.

Напомним, что на время введения военного положения всем торговым заведениям, в том числе и супермаркетам «АТБ» запретили продажу алкогольных напитков.

Кроме магазинов и супермаркетов изменили свои правила обслуживания клиентов и банки. Большинство отечественных финучреждений позволили своим клиентам определенное время не вносить платежи по имеющимся кредитам и прекратили начисление процентов по ним. В частности, Приватбанк ввел кредитную амнистию на срок до 90 дней, а Монобанк – 30 дней.

Что касается кредитных лимитов, то большинство отечественных банков их уменьшили. Например, Монобанк сейчас и предоставляет своим клиентам доступ только до 10 тыс. грн. кредитных средств В Привате кредитные лимиты карточек не изменили. Поэтому клиенты могут не беспокоиться, что останутся в такой сложный период без денег.

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