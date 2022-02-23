29 гривен уже на этой неделе: известен курс доллара на конец февраля

Назревание военного конфликта с Россией чем дальше тем больше ослабляет гривну. Прошлую неделю на межбанковских торгах нацвалюта завершила на уровне 28,34 грн/долл. На следующие же несколько дней эксперты спрогнозировали очередное падение курса. Что ждет гривну до конца текущей недели? Неужели доллар все-таки пересечет психологическую границу в 29 грн/долл?





Как отметили ведущие финансовые эксперты, сейчас курс валют в Украине зависит только от политической ситуации. Игроки рынка реагируют на любое заявление политиков. Так что в случае обострения ситуации иностранные инвесторы начнут массово выводить свои активы из страны, а население наперегонки побежит к обменникам. Поэтому на украинском валютном рынке уже успела зародиться своего рода тенденция: чем больше паника, тем ниже курс нацвалюты.

Прогнозировать поведение гривны в столь неоднозначной ситуации крайне сложно. И все же профильные специалисты озвучили несколько версий касательно курса валют на ближайшие дни. В частности, Андрей Гойлов, ведущий аналитик компании RoboForex, считает, что до конца текущей недели доллар не поднимется выше 28,45 грн/долл. В то же время евро подорожает до 32,45 грн/евро, то есть на 25 копеек по сравнению с финальным курсом прошлой недели.

Его коллега из ForexClub Андрей Шевчишин считает, что к пятнице 25 февраля доллар вполне может достичь отметки в 28,60 грн/долл. А при росте напряжения на востоке страны или новых провокациях со стороны России, «американец» уверенно пересечет границу в 29 грн/долл.

Шокирующим прогнозом поделился старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. Он до конца февраля ожидает подорожание доллара до 28,70 грн/долл. В то же время Сергей Родлер из TeleTrade наоборот – прогнозирует укрепление гривны и удешевление основных валют. Доллар, по его мнению, в понедельник 28 февраля снова опустится до отметки 28 грн/долл. Однако такая ситуация возможна только при условии стабильного новостного фона.

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