В дома украинцев попал газ, который горит красным: безопасен ли он

Все больше украинцев жалуется на то, что в их дома поставляется некачественный газ. Топливо горит не синим, а красным цветом. К тому же оно имеет неприятный запах и плохо греет. С таким газом невозможно ни нормально приготовить еду, ни обогреть свой дом. Более того, граждане волнуются, что такое горючее может быть опасным для их жизни и здоровья. Как же украинцам отстоять свое право на качественный газ?





Как объяснили эксперты из Информационно-консультационного центра ГазПравда выяснить, что не так с «вашим газом», не так уж сложно.

Как проверить качество газа?

Чтобы узнать причину неудовлетворительного состояния топлива, которое поставляют в ваш дом, нужно обратиться в облгаз с заявлением на проведение проверки газа. Важнейшим показателем качества «голубого топлива» является калорийность, то есть теплота сгорания. По государственным стандартам эта величина должна превышать 7600 калорий на куб. Если в результате проверки выяснится, что вам поставляют горючее меньшей калорийности, у оператора ГТС будут серьезные проблемы.

Если же после официальной проверки, вы все еще сомневаетесь в качестве газа, можно провести ее повторно в частной лаборатории. Такая процедура стоит около 10 тысяч гривен. Но если в результате проверки обнаружится вина облгаза, то он и покроет все расходы на тестирование.

А если облгаз не виноват?

Изменение цвета и свойств газа может быть связано не только с его низким качеством. Этому может быть немало причин:

загрязнена горелка газовой плиты;

недостаточное количество кислорода в помещении;

слишком маленькое давление в газовой системе.

Как видим, только последний пункт этого списка находится в зоне ответственности облгаза. Остальные проблемы потребитель может решить самостоятельно, обратившись в службу 104 для чистки газовой плиты и чаще проветривая собственную кухню.

Что же касается угрозы, которую может нести некачественный газ, то здесь гражданам не стоит даже волноваться. Ведь кроме невыполнения своей главной функции, то есть генерирования тепла, такой газ больше ничем не может вам навредить.

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