В супермаркетах Європи та США з’являться продукти для українців

Вже найближчим часом на полицях супермаркетів у різних країнах світу з’явиться українська продукція. Це необхідно для просування брендів та виробників, що виходять на міжнародний ринок. До того ж придбати улюблені продукти зможуть українці за кордоном. Окрім алкогольних напоїв на експорт придбати можна буде шоколад, макарони, консервацію, сири та багато інших харчів.

Українські продукти дійсно смачні та якісні. Про це давно говорили у сусідніх країнах. Тому, коли як не зараз підкорювати іноземний ринок. Ініціатива створена у рамках проєкту Food Tech Shelf разом з українськими підприємцями.

Програма називається Ucare. Взяти участь можуть всі охочі. Головна умова: не продавати товари у ті закордонні супермаркети, в які подають заяву. Також необхідно дотримуватися наступних вимог:

Товари мають вироблятись виключно на території України. Важливо мати сертифікати якості, що відповідають нормам Євросоюзу та США. Мати готовий пакет документів на експорт продукції. Достатні виробничі потужності.

Це чудова нагода для українських виробників вийти на ринки інших країн та пережити нелегкі часи під час війни. Бізнес зможе повноцінно працювати та отримувати непоганий прибуток, знайти партнерів за кордоном.

Товари будуть представлені у таких популярних мережах супермаркетів, як Walmart, Eleven, Kroger, Costco, Spar та багато інших.

Food Tech Shelf не лише допомагає відправляти продукцію за кордон. У рамках цієї ініціативи підприємцям допомагатимуть налагоджувати взаємодію між торговими мережами. Також тут здійснюватимуть одномоментний скаутинг по усій Україні, щоб залучити максимум партнерів. Для подачі заявки необхідно пройти реєстрацію на платформі.