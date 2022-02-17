В украинских супермакетах признались, как прямо обманывают покупателей

Не секрет, что кассиры и продавцы украинских супермаркетов частенько обманывают клиентов. Торговля просрочкой, неправильная сдача и другие уловки уже никого не удивляют. Но как оказалось, все это работники торговых сетей делают вовсе не ради собственной выгоды, а от безысходности. Почему же продавцы оказались в таком положении и что действительно побуждает их обманывать покупателей?





Оправдывая собственные поступки, большинство украинских торговцев обвиняют систему, по которой работают супермаркеты. Любую недостачу в кассе, а также стоимость украденного товара «вешают» на продавцов и охранников. Более того, в некоторых магазинах кассирам приходится компенсировать владельцу даже просрочку. То есть фактически на них возлагают ответственность за то, что товар не был продан вовремя, до истечения срока годности.

Для постороннего наблюдателя это звучит абсурдно. Однако именно таковы реалии работников торговой отрасли. Продавцы жалуются, что после всех отчислений за нехватку в кассе, испорченный товар и мелкие кражи, на руки им выдают мизерную зарплату, за которую невозможно прожить. Поэтому они вынуждены обманывать покупателей, чтобы хоть как-то выживать.

«Отработала смену на кассе. Сдала выручку 30 тыс. грн. Но оказалось, что недостает еще 120 грн. Пришлось доложить из собственного кармана. И так чуть ли не каждый день. Так что если в супермаркете вам не додали до сдачи 20-30 коп., можете быть уверены – продавец не положит их в собственный карман, а оставит в кассе, чтобы покрыть недостачу», – рассказала кассир одного из супермаркетов Днепра.

Стоит отметить, что благодаря отработанной системе администрация супермаркетов имеет полное право «обдирать до нитки» собственных работников. Большинство кассиров и охранников оформляют на минималку. А остальную часть зарплаты рассчитывают как бонусы или премию, которых работника могут запросто лишить.

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