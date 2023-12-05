Я не стара: фрази, які видають вік будь-якої жінки

Психолог Віра Брежнєва поділилася думками про те, як певні фрази можуть натякати на вік жінки. Вона пояснює, що з віком жінки часто переймають певні стереотипи у своїй мові.

Фрази, які видають вік

Одна з поширених фраз серед жінок старшого віку: “Треба виходити заміж, поки молода і дурна”. Це відображає менталітет, більш поширений у минулих поколіннях, оскільки сучасні жінки, як правило, не поспішають виходити заміж у молодому віці.

Ще однією ознакою віку жінки є її схильність ностальгічно говорити про минуле. Брежнєва зазначає, що з віком людям часто важче адаптуватися до нових речей, і це відображається на їхньому мовленні.

Брежнєва також виділяє фрази на кшталт “Це ще буде”, які часто вживаються у відповідь на проблеми інших людей, маючи на увазі, що ці проблеми є несуттєвими. Це може свідчити про старший вік, оскільки може вказувати на менш емпатичне або розуміюче ставлення до проблем інших.

Інші фрази, які можуть натякати на старший вік жінки, включають вираження опору вивченню нового, наприклад, “Не вчіть мене, мені не 18 років”, або коментарі на кшталт “Якби у мене був час…” і “Я не така вже й стара”, що може означати певну захисну позицію щодо віку. Ці фрази можуть тонко вказувати на вікову групу, до якої належить жінка.