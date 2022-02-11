Стало відомо, як легко вимкнути системні програми на Android телефоні, якщо немає комп’ютера

Відключення системних програм є одним з найважливіших кроків, коли йдеться про оптимізацію смартфона для підвищення часу його роботи, кількості вільної оперативної пам’яті та загальної продуктивності системи.





Цій темі ми присвятили кілька десятків статей, але найчастішим зауваженням від читачів до таких публікацій завжди була обов’язкова наявність комп’ютера.

Прочитавши цю статтю ви дізнаєтеся спосіб відключення будь-яких системних програм, для реалізації якого вам знадобиться тільки смартфон (виробник не важливий), що працює на базі Android 11, який підключений до будь-якої мережі Wi-Fi.

Всі свої дії ми показуватимемо на прикладі Redmi Note 10 Pro.

Заходьте в «Налаштування» —> Про телефон —> робите кілька натискань на розділ «Версія MIUI», щоб меню «Для розробників» стало доступним.

Потім слідуйте в «Розширені налаштування» -> Для розробників та активуєте пункти:

Налагодження по USB

Налагодження по USB (Налаштування безпеки)

Бездротове налагодження

У вікні «Дозволити налагодження Wi-Fi у цій мережі?» вибираєте «Завжди дозволяти налагодження в цій мережі» та натискаєте на «Дозволити».

Тепер встановлюєте та запускаєте програму «LADB» яка дозволить прибрати непотрібні програми зі смартфона.

Після запуску програми, відкриваєте меню багатозадачності і утримуєте палець на вікні з LADB, щоб потім вибрати режим розділення екрана. Другим вікном очевидно вибираєте відкрите вікно з опціями для розробників.

У вікні з налаштуваннями натискаєте на рядок “Бездротове налагодження” -> Підключення пристроїв через код підключення. Після цього на екрані смартфона з’явиться два спеціальні коди, які потрібно ввести у вікно LADB.

393965 (у нашому випадку) вводиться у графу «Pairing Code»

39791 (п’ять останніх цифр найнижчого рядка) у графу «Port»

Зробити це доведеться лише одного разу. А після, переконавшись у правильності введених даних, натискаєте на «Ok» у вікні LADB.

Все, програма повністю налаштована. Тепер можете закрити меню розділення екрана та всі активні вікна, а потім просто запустіть програму «LADB», яка після хвилинного очікування видасть повідомлення зі словом «Success».

Як вимкнути програми?

У рядку «Shell command» (в програмі LADB) вводьте значення

pm uninstall -k –user 0

Після цього заходьте в «Налаштування» -> Програми -> Всі програми -> три крапки -> Показати всі програми і знаходьте програму яку хочете відключити (ми покажемо на прикладі SoterService). Натискаєте на назву, потім на значок з літерою «i».

Утримуєте палець на рядку “Ім’я пакета” для того, щоб не потрібно було вводити це все руками і повертаєтеся в LADB. Далі просто вставляєте ім’я пакета до раніше написаної команди.

У нашому випадку рядок для вимкнення вибраної нами програми виглядає так: pm uninstall -k –user 0 com.tencent.soter.soterserver

І тепер нам залишається тільки натиснути на клавіатурі клавішу підтвердження і в терміналі з’явиться ще один напис “Success”, що означає, що все пройшло успішно.

За таким принципом ви можете відключити всі непотрібні програми на вашому смартфоні, завдяки чому він працюватиме краще і довше триматиме заряд.

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