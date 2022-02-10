Українців застерегли від користування рушниками в готелях

Заселяючись у чистий готельний номер із білосніжними рушниками, білизною, блискучими склянками ви відчуваєте затишок та комфорт. Мало хто замислюється, як саме персонал допровадив ваш номер до такого ідеального стану. Професійна прибиральниця з Британії відкрила завісу таємниці. Вона розповіла правду про те, що відбувається у номері готелю після того, як його покидає клієнт. І ця правда жахає.





Власниця клінінгової компанії та прибиральниця із 33-річним стажем Анна Гарфілд відкрила професійний секрет, що стурбував мільйони подорожувальників. Виявляється рушники, та навіть простирадла персонал готелю часто використовує у вигляді ганчірок для прибирання номера, з якого щойно виселився клієнт. Ними протирають склянки, дзеркала, меблі у ванній та інші поверхні. Після цього білизну перуть та дають у користування наступному пожильцю.

«Рушниками чистять геть усе, від ванної до посуду в номері. Тож я б на вашому місці возила із собою власний рушник», – зазначила Гарфілд.

Екс-прибиральниця розповіла, що працівники її компанії ставляться до своїх обов’язків відповідально й завжди мають із собою спеціальні серветки. Так само вчиняють і прибиральниці в елітних готелях. Проте у житлі середнього та економ-класу «прибирання рушниками» – це норма.

Жінка також поділилася таємницею зникнення речей клієнтів у готелях. За її словами персонал під-час прибирання часто пошкоджує та ламає речі пожильців. Якщо річ не вдається швидко відремонтувати, вони її просто цуплять, аби не видавати себе.

Та варто зазначити, що робота прибиральників у готелях також не цукор. Зі свого досвіду Анна Гарфілд пам’ятає наскільки складно було приводити до ладу номери, у яких проживали жінки. Адже простирадла у цих номерах часто були забруднені кров’ю. Не кажучи вже про те, що клієнтки забували викидати свої засоби гігієни. Натомість із «чоловічими номерами» таких проблем не траплялося.

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