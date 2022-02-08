На гривню тиснуть: яким буде курс долара до неділі, 13 лютого

Зміцнення гривні, що спостерігалося у перші дні лютого, продовжиться й на поточному тижні. Щоправда, існують фактори ризику, які все ще можуть похитнути національну валюту. Чи витримає гривня політичний та економічний тиск? Яким буде курс долара та євро до кінця поточного тижня? Своїми прогнозами поділилися провідні фінансові експерти країни.





Як зазначила Анна Золотько, очільниця департаменту скарбничих операцій Юнекс Банку, зростанням свого курсу гривня завдячує тимчасовою відсутністю попиту на іноземні валюти. Минулого тижня на Міжбанку спостерігався значний надлишок долара. Врегулювати ситуацію не могли навіть іноземні інвестори, що активно виводили свої кошти з ОВДП. Тож у гру вступив Нацбанк, придбавши близько 60 млн дол. надлишкової валюти.

На поточному тижні також не очікується сплеску попиту у на долар та євро. Навіть витрати на імпорт газу, які у лютому складатимуть близько 8 млрд грн, не вплинуть на популярність долара. Оскільки частина цієї суми вже сформована, а решта розподілена на всі дні місяця рівномірно, великих закупок валюти не очікується. Тож на цьому тижні долар навряд суттєво здорожчає щодо курсу понеділка 28,14 грн/дол.

Наразі більшість українських фінансистів вважає, що «американець» в найближчі дні не вийде за межі 28,15 та 28,20 грн/дол. Однак ситуацію можуть змінити політичні перипетії та провокації з боку Росії. Саме напружена ситуація у стосунках із ворогом здатна в будь-який момент розвернути ситуацію на всі 180 градусів, спровокувавши чергове падіння гривні.

Та попри всі існуючі загрози, Анна Золотько вважає, що нацвалюта витримає тиск та не втратить своїх позицій. На наступний понеділок 14 лютого вона прогнозує курс долара в межах 7,95 та 28,25 грн/дол.

Натомість Андрій Гойлов, провідний аналітик компанії RoboForex, притримується іншої думки. Він вважає, що гривня трохи ослабне у стосунку до долара США й очікує курсу 28,15 грн/дол. А от євро здешевшає і вартуватиме 31,85 грн/євро.

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