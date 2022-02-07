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Названо головні переваги Web 3.0 над Web 2.0

07.02.2022
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Найближчими роками всесвітня мережа може кардинально змінитись. Інтернет нового покоління поки що існує лише у вигляді розпливчастої концепції, але отримав назву Web 3.0 ( Web3 ). Ще його називають «семантичним павутинням». Поговоримо про те, якою буде система мережевих комунікацій нового рівня, у чому переваги Web 3.0 над Web 2.0.


Web 2.0 – мережа епохи соціальних платформ, блогів та інших ресурсів, інформаційний контент яких створюють користувачі. По суті, це просто підхід до організації та наповнення інтернет-ресурсів. Що ж зміниться у Web 3.0?

Переваги № 1 та № 2: децентралізація та демонополізація

Web 2.0 часто і заслужено критикують за надмірну централізацію та монополізацію. Авторизуючись у соціальній мережі, ви заходите на певний сервер, що належить до однієї з найбільших інформаційних корпорацій. При збоях у роботі сервера (наприклад, у випадку DDoS-атаки ) ви не зможете зайти на сайт. Мало того, модератори — представники адміністрації ресурсу — можуть видаляти ваші записи, а то й заблокувати профіль.

Прообразом децентралізованої системи комунікацій нового покоління можна вважати мережу потокового відео Theta, що використовує власну криптовалюту . Користувачі сервісу можуть ділитися обчислювальними потужностями своїх комп’ютерів один з одним за внутрішні токени системи та використовують загальну смугу пропускання для стрімінгу. Платформа Theta базується не так на конкретних серверах, як в вузлах (нодах) блокчейна.

Перевага № 3: розвиток алгоритмів АІ

Експерти бачать Web 3.0 по-різному. Але в одному вони сходяться: у мережі найближчого майбутнього більше уваги буде приділено алгоритмам штучного інтелекту . На АІ перекладатиметься дедалі більше завдань, які зараз людині доводиться вирішувати самостійно.

Перевага № 4: більше можливостей монетизації вашого перебування у мережі

Найближчими роками варто очікувати поліпшення можливостей монетизації свого перебування в інтернеті. Наприклад, користувачі зможуть отримувати токени за переглянуті відеоролики або мережеву активність на форумах та вузькоспеціалізованих сайтах.

Перевага № 5: якісніший пошук

Впровадження семантичної розмітки дозволить підвищити якість пошуку та більш ефективно фільтрувати «інформаційне сміття». Користувач витрачатиме менше часу на пошук потрібної інформації.

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07.02.2022
1 хвилина на прочитання

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