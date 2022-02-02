Замораживают на несколько месяцев: украинцы жалуются на блокировку карт ПриватБанка

Украинка оформила микрокредит с зачислением на карту ПриватБанка. Но получить свои деньги так и не успела. Сразу же после того, как кредитная организация отправила женщине одолженные средства, финучреждение полностью заморозило все ее счета. В банке объяснили, что заблокировали карты в целях безопасности согласно правилам финансового мониторинга.





О своей проблеме с государственным ПриватБанком гражданка рассказала на профильном форуме Министерства финансов. Женщина подчеркнула, что сумма кредита была небольшой, всего несколько тысяч гривен. Так что ей непонятно, что именно в этой операции показалось банку подозрительным.

Найти выход из ситуации самостоятельно женщина так и не смогла. В службе поддержки Привата к ее аргументам не прислушались. Даже ознакомившись с договором клиентки и финансовой организации, работники банка отказались разблокировать ее счет.

«Заморозили не только основную платежную карту, но и карту для социальных выплат. Ни один из этих счетов я не могу разблокировать, ведь банк не признает договор с микрокредитной организацией как документ. Отказаться от услуг Привата и закрыть свои счета я тоже не могу, ведь все они заблокированы», – жалуется пострадавшая.

Только через два месяца клиентка получила доступ к своим счетам и деньгам на них. Однако это произошло только после того, как она оставила комментарий на сайте Минфина.

Представители ПриватБанка на жалобу женщины ответили, что были вынуждены заблокировать ее карты, поскольку четко соблюдают закон о финансовом мониторинге. В банке подчеркнули, что обязаны проверять любую подозрительную транзакцию.

Следует отметить, что правила финансового мониторинга у каждого банка могут быть разными. Однако согласно предписаниям украинского законодательства, если клиент не является публичным лицом или политиком, его транзакции на сумму менее 400 тыс. грн не должны вызывать подозрения.

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