Шеф “Адской кухни” раскрыл секрет правильного приготовления гречневой каши

Гречка – самая популярная крупа среди украинцев, потому что скорее ее не варится ни одна другая каша. Только 10 минут – и гарнир к рыбе или мясу готов. У гречки много витаминов группы В, минералов (фосфор, железо, цинк и кальций), поэтому ее рекомендуют потреблять все диетологи и нутрициологи. Но из-за неправильного способа приготовления все полезные свойства утрачиваются.





Якутов Алекс – шеф “Адской кухни”, раскрыл секрет приготовления гречневой каши, которая принесет пользу вашему здоровью.

Стоит ли варить гречневую кашу?

Алекс подтверждает, что украинцы часто варят гречку, но это неправильно. “Если детально изучить информацию на этикетке, то можно увидеть, что гречка обжарена и готова к употреблению. После обжарки она высушивается, поэтому все, что остается человеку – просто залить ее чистой водой и подождать. При обжарке сохраняются все необходимые витамины и микроэлементы, однако процесс варки их уничтожает”.

Как правильно приготовить гречку?

Нужно на ночь залить “сырую” гречку чистой водой (1:2) и накрыть крышкой. На завтрак у вас будет готова к употреблению гречневая каша.

“Диетологи говорят, что более полезная – зеленая гречка, но если говорить о профессиональной кухне, то ми используем простую коричневую. В процессе приготовления зеленой гречки образуется слизь, а это совсем не красиво. С ней достаточно сложно работать. Думаю, в домашних условиях тоже”, – поделился Алекс.

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