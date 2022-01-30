В Украине вырастет цена на интернет-услуги: сколько придется платить в 2022 году?

За интернет теперь придется платить больше. Провайдеры утверждают, что в будущем цены будут только расти. Прогнозируется, что стоимость интернет-услуг поднимется на 20%.





Основная причина – повышение цен на комплектующие (кабели и энергоносители). Кабели производят за границей, а в результате дополнительных расходов в виде пошлины покупать их стало особенно невыгодно.

Максим Тульев – глава компании NetAssint – убежден, что если ситуация не изменится, то эти дополнительные расходы повлияют на цену интернет-услуг. Рынок провайдеров очень конкурентен, поэтому такие меры будут приняты ради сохранения компании.

Есть вероятность, что пошлины на кабели будут отменены. Это связано с выводом такой позиции из импортной номенклатуры. Кроме кабелей это может относиться и к другим группам товаров, которые завозятся из-за границы.

Граждан уже предупредили о том, что цены на интернет будут повышаться. Особенно разницу в стоимости почувствуют жители поселков и городков, поскольку из-за небольшого количества провайдеров цены там и так были достаточно высокими.

Жители больших городов не пострадают от удорожания. Это обусловлено высоким уровнем конкуренции: тамошние провайдеры будут всеми силами удерживать уровень цен, чтобы сохранить позиции на рынке.

Оказывается, украинский интернет – самый дешевый в мире. Средняя месячная цена – 159,9 грн. или 4,42 фунта стерлингов, однако это не надолго. По словам экспертов, цена на интернет-услуги вырастет.

Согласно исследованиям от Compare the Market, вторую позицию занимает интернет в России – его продают по цене 178,2 грн. или 5,02 британских фунтов. Молдова и Румыния на третьем и четвертом месте.

Единственной неевропейской страной, вошедшей в этот рейтинг, стала Индия, где на интернет тратят 7,48 британских фунтов или 265,5 грн. ежемесячно.

Цены выросли еще и на услуги мобильной связи. Kyivstar, Воля, Vodafon и lifecell уже подтвердили эту информацию.

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