Українським школярам хочуть дозволити водити машину

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Якщо його приймуть, українцям дозволять сідати за кермо автомобілів 16 років, тобто ще в старших класах. Проєкт з’явився на сайті ВР України під номером №8093.





Ініціаторам проєкту є депутати Єфімов Максим, Яковенко Євген, Юрченко Олександр, Мороз Володимир та інші.

Проєкт закону встановлює внесення змін до:

Ст. 15 Закону України «Про дорожній рух»;

Ст. 338 (окремі його частини, де йдеться про водіїв категорії В);

Ст. 12 Ч1 (доповнити).

Якщо його приймуть, то юнаки та юначки у віці 16 років зможуть керувати автомобілями із механічною коробкою передач. Коли під час дорожнього руху водій заподіяв шкоду комусь з учасників руху, то буде особисто відповідати за порушення перед законом.

Відшкодовувати збитки держава буде конфіскуючи майно неповнолітнього. Якщо за свій юний вік, громадянин такого майна не нажив, тоді всі збитки мають компенсувати батьки або опікуни.

Сьогодні почати навчання в автошколі на водія із категорією прав В можна у 16 років. Сісти за кермо та користуватись дорогами загального користування дозволяється лише з 18 років. У разі підписання законопроєкту він набуде чинності з наступного дня після його публікації.

Світова практика

У Сполучених Штатах Америки за кермо легковика можуть сідати навіть підлітки при досягненні 14 років. Це дозволено не у всіх штатах, але у багатьох: Арканзас, Айова, Канзас, Мічіган, Монтана та ін. У Канаді також за кермо пускають чотирнадцятирічних громадян. Для українського менталітету, це ще діти, але у світі багато подібних прикладів, наприклад:

Нова Зеландія 16 +;

Великобританія 17+;

Країни Скандинавії 16+.

Тому, можливо, саме зараз і українцям варто переглянути свої закони. Вчені кажуть, що підлітки дуже швидко засвоюють правила дорожнього руху і по досягненню 18-річчя поводяться як зрілі врівноважені водії.