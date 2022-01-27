Особенности ресторанного детского меню

Чтобы восполнять в организме ежедневный запас витаминов, микроэлементов, других полезных веществ, ребенок должен полноценно питаться. Только в правильно приготовленных и сбалансированных блюдах содержится все необходимое для нормального развития и роста. Если детское меню составить неправильно, проблем со здоровьем у малыша не избежать.





К большому сожалению, наши дети не любят кушать полезную и здоровую еду, поскольку она содержит мало соли, сахара, ароматных специй, поэтому кажется пресной, невкусной. Кроме того, родители не уделяют должное внимание оформлению блюд, в итоге они не вызывают аппетит, и ребенок просто-напросто отказывается их есть. Вкусно и полезно накормить даже самого привередливого малыша помогают рестораны. Там детское меню продумано до мельчайших деталей. Заказать доставку самых разнообразных блюд можно на дом.

Что предлагают малышам специализированные заведения общественного питания?

Во всех престижных ресторанах и кафе есть отдельное детское меню, которое чаще всего включает:

супы на нежирном бульоне с фрикадельками. Легкие, сытные, ароматные, быстро усваиваются, стимулируют выработку желудочного сока, благотворно воздействуют на работу пищеварительной системы;

приготовленную на пару или отварную курятину. Основа здорового детского рациона, содержит витамины группы В, калий, кальций, железо, незаменимыми жирные аминокислоты;

телятину, индейку. Ускоряют метаболизм, укрепляют иммунитет и костную ткань, нормализуют углеводный обмен;

каши, овощные пюре. Обогащены витаминами Е, К, В, медью, магнием, бета-каротином, железом. Нормализуют работу кишечника, ускоряют процессы всасывания питательных компонентов, улучшают метаболизм.

Отдельного внимания заслуживают спагетти. Их дети просто обожают. Они изготовлены из твердых сортов пшеницы, поэтому приносят только пользу. Еще можно заказать ленивые вареники – незаменимый продукт, обеспечивающий здоровье костей и зубов.

Важно отметить, что блюда из детского меню повара ресторанов готовят, строго соблюдая технологии, температурный режим и санитарно-гигиенические нормы, поэтому их абсолютная безопасность гарантирована.

Почему детям нравится еда из ресторанов?

Они отдают предпочтение ресторанной еде, поскольку она:

вкусная. Повар-профессионал может приготовить самую простую кашу так, что пальчики оближешь. Каждое блюдо из ресторана ароматное, оригинальное на вкус;

красиво оформлена. Шеф-повара уделяют много внимания подаче. Они знают, как и чем украсить еду, чтобы она вызывала аппетит;

необычная. В специализированных заведениях общественного питания научились умело комбинировать самые разнообразные ингредиенты. Даже у обычных котлет из ресторана есть «изюминка».

Заказывать еду из детского меню в ресторанах не только можно, но и нужно. Чем раньше ребенок освоит пищевую грамотность, тем лучше.

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