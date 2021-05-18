Середня зарплата зросла але бідних стало більше: рівень доходів українців

В Україні середня зарплата з початку 2021-го до травня знизилася з 13,2 до 12,9 тис. грн. Водночас бажана зарплата, яку українці вказують у своїх резюме, зросла з 13,7 до 13,8 тис. грн.





Так, розрив між бажаним і реальним заробітком збільшився в середньому з близько 500 до 900 грн. Це випливає з даних статистики кадрового порталу Work.ua. Найвища середня зарплата в Києві – 16 тис. грн.

Зарплата по містах:

Київ 16000 грн

Дніпро 13500 грн

Запоріжжя 11500 грн

Львів 13000 грн

Одеса 14000 грн

Харків 13000 грн

Вінниця 11500 грн

Житомир 11000 грн

Івано-Франківськ 11000 грн

Кривий Ріг 11000 грн

Кропивницький (Кіровоград) 10000 грн

Луцьк 11000 грн

Миколаїв 11000 грн

Полтава 11000 грн

Рівне 11300 грн

Суми 10000 грн

Тернопіль 11500 грн

Ужгород 11000 грн

Херсон 10000 грн

Хмельницький 11000 грн

Черкаси 10500 грн

Чернівці 12000 грн

Чернігів 10500 грн

Згідно з даними, в Україні за останні три роки зарплати зростали в середньому на 17% на рік. Водночас інфляція минулого року становила близько 5%. Незважаючи на номінальне зростання зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин –високий рівень безробіття, низькі оклади в бюджетній сфері.