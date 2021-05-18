Середня зарплата зросла але бідних стало більше: рівень доходів українців

В Україні середня зарплата з початку 2021-го до травня знизилася з 13,2 до 12,9 тис. грн. Водночас бажана зарплата, яку українці вказують у своїх резюме, зросла з 13,7 до 13,8 тис. грн.
Так, розрив між бажаним і реальним заробітком збільшився в середньому з близько 500 до 900 грн. Це випливає з даних статистики кадрового порталу Work.ua. Найвища середня зарплата в Києві – 16 тис. грн.
Зарплата по містах:
- Київ 16000 грн
- Дніпро 13500 грн
- Запоріжжя 11500 грн
- Львів 13000 грн
- Одеса 14000 грн
- Харків 13000 грн
- Вінниця 11500 грн
- Житомир 11000 грн
- Івано-Франківськ 11000 грн
- Кривий Ріг 11000 грн
- Кропивницький (Кіровоград) 10000 грн
- Луцьк 11000 грн
- Миколаїв 11000 грн
- Полтава 11000 грн
- Рівне 11300 грн
- Суми 10000 грн
- Тернопіль 11500 грн
- Ужгород 11000 грн
- Херсон 10000 грн
- Хмельницький 11000 грн
- Черкаси 10500 грн
- Чернівці 12000 грн
- Чернігів 10500 грн
Згідно з даними, в Україні за останні три роки зарплати зростали в середньому на 17% на рік. Водночас інфляція минулого року становила близько 5%. Незважаючи на номінальне зростання зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин –високий рівень безробіття, низькі оклади в бюджетній сфері.
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