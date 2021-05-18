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Середня зарплата зросла але бідних стало більше: рівень доходів українців

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В Україні середня зарплата з початку 2021-го до травня знизилася з 13,2 до 12,9 тис. грн. Водночас бажана зарплата, яку українці вказують у своїх резюме, зросла з 13,7 до 13,8 тис. грн.


Так, розрив між бажаним і реальним заробітком збільшився в середньому з близько 500 до 900 грн. Це випливає з даних статистики кадрового порталу Work.ua. Найвища середня зарплата в Києві – 16 тис. грн.

Зарплата по містах:

  • Київ 16000 грн
  • Дніпро 13500 грн
  • Запоріжжя 11500 грн
  • Львів 13000 грн
  • Одеса 14000 грн
  • Харків 13000 грн
  • Вінниця 11500 грн
  • Житомир 11000 грн
  • Івано-Франківськ 11000 грн
  • Кривий Ріг 11000 грн
  • Кропивницький (Кіровоград) 10000 грн
  • Луцьк 11000 грн
  • Миколаїв 11000 грн
  • Полтава 11000 грн
  • Рівне 11300 грн
  • Суми 10000 грн
  • Тернопіль 11500 грн
  • Ужгород 11000 грн
  • Херсон 10000 грн
  • Хмельницький 11000 грн
  • Черкаси 10500 грн
  • Чернівці 12000 грн
  • Чернігів 10500 грн

Згідно з даними, в Україні за останні три роки зарплати зростали в середньому на 17% на рік. Водночас інфляція минулого року становила близько 5%. Незважаючи на номінальне зростання зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин –високий рівень безробіття, низькі оклади в бюджетній сфері.

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