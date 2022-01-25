Названі програми, які потрібно видалити зі смартфона

Для користувачів мобільних пристроїв найбільший ризик становить так зване сталкерське програмне забезпечення. З його допомогою можна в режимі реального часу стежити за людиною, збирати інформацію, потай робити скріншоти і так далі.





Про це GSMinfo розповіла Ганна Михайлова, менеджер з розвитку бізнесу ГК Angara. За її словами, сталкерське ПЗ може страждати від витоків та недостатньої продуманості у питаннях збору даних.

Експерт перерахувала ряд сталкерських додатків, які найбільш відомі: iSpyoo, Nidb, SpyPhone, The TruthSpy, KidsGuard, PCTattleTale. За назвами деяких із них можна зробити висновок, що їх можуть використовувати батьки для дистанційного спостереження за дітьми.

Як пише Securelist , установка сталкерського додатка може відбуватися таємно, при цьому саму програму для подальшої установки може придбати будь-яка людина. Такі програми працюють потайно, і на пристрої не відображається жодних піктограм, що вказують на їхню присутність.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿