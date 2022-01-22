Названо 7 корисних лайфхаків, які полегшать людям похилого віку знайомство зі смартфоном

Літні люди не завжди «дружать» із сучасними технологіями, і смартфони тут не є винятком. Сьогодні ми поділимося декількома лайфхаками, які збережуть вам нерви і допоможуть швидко освоїтися зі смартфоном.





Смартфон давно став вірним супутником людини. Його використовують для спілкування з сім’єю, друзями та колегами в месенджерах, діляться історіями зі свого життя в соціальних мережах, дивляться ролики та слухають музику, використовують для управління розумним будинком, а іноді й працюють. Багато хто цінує смартфони за величезний набір можливостей, але ця особливість подібних гаджетів може зіграти проти людей похилого віку, які не звикли до сучасних технологій.

Вони можуть розгубитися в великій кількості можливостей смартфона, його складному і розгалуженому інтерфейсі, банально злякатися зробити щось не так і зламати дорогу іграшку. І сьогодні ми розповімо, як уникнути цього, запропонувавши кілька лайфхаків, які допоможуть полегшити використання смартфона людьми похилого віку.

Відразу обмовимося, що на ринку вже давно є ціла категорія так званих бабусефонів. Проте, їх можливості дуже сильно урізані. Єдина перевага таких гаджетів, на наш погляд, це великі кнопки і, можливо, окрема клавіша SOS для виклику допомоги. За належного підходу будь-який сучасний смартфон зможе запропонувати такі ж функції, при цьому дозволивши літнім спілкуватися в месенджерах і користуватися іншими благами цивілізації.

Попрацюйте над шрифтом

Зір багатьох людей похилого віку залишає бажати кращого. Тай пальці не звикли натискати маленькі іконки. Тому перше, що вам варто зробити – збільшити шрифт інтерфейсу та масштаб сітки на домашньому екрані смартфона. Так на екрані можна буде розташувати менше іконок додатків, але їх розміри виявляться більшими і шрифт більшим.

Налаштування шрифту найкраще знайти, вбивши це слово в пошуковий рядок смартфона, але зазвичай вони розміщуються в розділі “Дисплей” -> “Розмір та стиль шрифту”.

Щодо масштабу сітки, його можна змінити в розділі «Головний екран» -> «Сітка головного екрана». Хоча конкретний шлях залежатиме від моделі вашого смартфона, тому ми знову ж таки радимо скористатися пошуком за словом «сітка».

Встановіть та налаштуйте відповідну клавіатуру

Дефолтні клавіатури смартфонів часто не відрізняються особливою ергономічністю, змушуючи помилятися навіть молодь. Чого вже говорити про людей похилого віку. Найкращими варіантами тут стануть Gboard або Microsoft SwiftKey. Обидві клавіатури пропонують ефективний алгоритм введення з багатим словником. Але найголовніше в тому, що вони дозволяють регулювати розмір клавіатури, а чим більше клавіші – тим простіше і швидше літня людина набиратиме текст.

Для цього увійдіть у налаштування клавіатури та виберіть там опцію «Змінити розмір». Тут, до речі, можна змінити її розкладку.

Позбавтеся зайвих програм

Видаліть із смартфона всі зайві програми або, як мінімум, приберіть їх іконки з робочого столу. Вони не принесуть жодної користі і лише заплутають людину похилого віку. А коли вона почне освоюватися з інтерфейсом смартфона, ви зможете навчити її роботі з новими програмами, поступово розширюючи їх арсенал. Головне – не форсувати події.

Спростіть доступ до інформації

Це, мабуть, один із найважливіших моментів, який потрібно продумати особливо ретельно.

Збережіть у браузері вкладки з найцікавішими літній людині сайтами для того, щоб вона могла перейти на них всього в два кліки: запуск браузера та тап на потрібній вкладці.

Перенесіть найважливіші контакти на домашній екран смартфона. Якщо людина лише починає освоювати смартфон, у неї можуть виникнути складнощі навіть із запуском меню контактів. Тому потрібно зробити все, щоб вона змогла зателефонувати близьким максимально просто та швидко.

Заблокуйте іконки на головному екрані

Часто буває так, що невмілі тапи переносять розміщені на домашньому екрані іконки в інше місце, на інший екран або видаляють їх з екрана. Щоб уникнути цього, потримайте палець на екрані кілька секунд, виберіть у випадаючому меню пункт «Налаштування», а в ньому переключіть повзунок навпроти пункту «Блокування головного екрана» у положення «Увімк.». Таким чином, ви заблокуєте всі розміщені там іконки програм від видалення або переміщення до іншого місця.

Не зловживайте голосовим помічником

Численні лайфхаки в інтернеті часто радять активно використовувати голосовий помічник, але це може стати палицею з двома кінцями. Літні люди часто не можуть правильно сформулювати команду, а сучасні помічники все ще не настільки розумні, щоб розуміти звичайну розмовну мову.

Втім, якщо це не ваш випадок, то голосовий помічник справді може виявитися дуже корисним. Адже замість того, щоб запускати браузер і переходити по потрібній вкладці, людині досить сказати «Покажи погоду в Чернівцях на завтра», і смартфон сам відкриє прогноз погоди. Також просто можна відкрити список контактів або одразу зателефонувати потрібній людині, написати повідомлення та запустити будь-яку програму.

Навчіть людину думати

Багато користувачів навчають своїх літніх родичів роботі зі смартфоном за шаблоном: натисніть це, потім зайди туди і т.д. Але це докорінно невірний підхід, який може спрацювати лише спочатку і принесе чимало шкоди в майбутньому. Насамперед, літню людину треба навчити думати та читати підказки, які дає смартфон. Розкажіть їй, що якщо під іконкою є напис «Контакти», натискання на нього дасть можливість їх подивитися, а для того, щоб поспілкуватися з близькими, потрібно знайти месенджер під назвою «Telegram» або «WhatsApp». Потрібно читати підказки в самих програмах і слідувати їм.

Це найбанальніша порада, але саме небажання читати підказки та думати логічно, помножене на страх зламати смартфон одним зайвим натисканням, і залишається головною причиною тих труднощів, які зазнають літні люди під час роботи зі смартфоном.

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