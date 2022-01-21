На 90 дней меньше: украинцы должны будут вакцинироваться чаще

В среду 19 января Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому срок действия сертификата вакцинации уменьшается на 3 месяца. То есть после получения второй прививки украинцы смогут спокойно посещать людные места и выезжать за границу только в течение 270 дней. А как же бустерная доза? Продлит ли третья прививка «срок годности» документа о вакцинации?





Поводом к уменьшению срока актуальности «зеленого» сертификата стал рост в Украине и мире заболеваемости, а также появление новых, еще более опасных штаммов Дельта и Омикрон. Похоже, что гражданам теперь придется прививаться каждые 9 месяцев.

В начале января правительство также одобрило еще одно новшество связанное с прививкой от Covid-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко 6 января подписал закон о введении бустерной дозы. Теперь вакцинироваться в третий раз смогут все граждане старше 18 лет, принявшие вторую дозу препарата от 6 до 9 месяцев назад.

Однако, согласно новому решению Кабмина, срок действия сертификата, даже после получения бустерной дозы вакцины, будет действовать всего лишь 9 месяцев. Таким образом, максимальный период, который сможет охватить один сертификат, это 18 месяцев, то есть полтора года. По истечении этого срока украинцам, скорее всего, снова придется принять две, а возможно и три дозы противовирусного препарата.

Новость о необходимости чаще вакцинироваться не вызвала «бурного восторга» у граждан. В то же время вправительстве утверждают, что ведущие европейские государства также сократили срок действия сертификатов для своих граждан.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что срок в 9 месяцев является клинически обоснованным. Поэтому украинцам не стоит враждебно воспринимать такие изменения, особенно учитывая резкий рост заболеваемости новым штаммом Омикрон. Ведь главное сейчас защитить себя и своих близких от страшной болезни, даже если для этого и придется прививаться каждые полтора года.

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