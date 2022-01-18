Українець мало не втратив всі заощадження через збій термінала ПриватБанку
Кругленьку суму, яку клієнт збирав на протязі 10 років, просто з’їв банківський апарат.
Харків’янин поповнюючи власну картку терміналі ПриватБанку ледь не залишився ні з чим. Машина дала збій та просто з’їла частину суми. Однак банк не зразу погодився віддати втрачені кошти.
Про халепу, що його спіткала, чоловік детально розповів у коментарі на профільному форумі Мінфіну. Спершу термінал працював нормально, і навіть прийняв частину суми, а саме 480 доларів. Та потім коли клієнт вніс ще 230 доларів, на екрані з’явилося повідомлення про помилку.
«Я одразу ж поскаржився у банк. Створили заявку на повернення грошей. Спершу мені написали, що повернуть усю суму через 3 дні, після інкасації. Та зараз у статусі заявки вказано, що збій не підтверджено. Як же так? Я навіть пам’ятаю номінал кожної внесено купюри! Ці долари брат моєї дружини відкладав майже десять років», – розповів клієнт.
Тим часом у ПриватБанку свідчення клієнта заперечили. Там повідомили, що заявку ніхто не скасовував і гроші за нею неодмінно повернуть на рахунок клієнта.
Варто зазначити, що схожі ситуації із терміналами та банкоматами останнім часом не рідкість. У «Приваті» пояснюють, що в разі виникнення позаштатної ситуації, потрібно одразу ж телефонувати на гарячу лінію. Її номер можна знайти на кожному банкоматі чи терміналі фінустанови.
У банку вам запропонують такі варіанти вирішення проблеми:
- якщо збій системи було зафіксовано, кошти повернуть у найближчі кілька годин;
- якщо збій не вдалося зафіксувати, доведеться чекати інкасації, гроші в терміналі перерахують, після чого повернуть вам втрачену суму.
У разі потреби служба безпеки банку також перегляне відео із камер спостереження, що розташовані на банкоматах чи поблизу терміналів, щоб переконатися у свідченнях клієнта. Тож втрачені кошти клієнт в будь якому випадку зможе повернути.
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