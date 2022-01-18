Українець мало не втратив всі заощадження через збій термінала ПриватБанку

Харків’янин поповнюючи власну картку терміналі ПриватБанку ледь не залишився ні з чим. Машина дала збій та просто з’їла частину суми. Однак банк не зразу погодився віддати втрачені кошти.





Про халепу, що його спіткала, чоловік детально розповів у коментарі на профільному форумі Мінфіну. Спершу термінал працював нормально, і навіть прийняв частину суми, а саме 480 доларів. Та потім коли клієнт вніс ще 230 доларів, на екрані з’явилося повідомлення про помилку.

«Я одразу ж поскаржився у банк. Створили заявку на повернення грошей. Спершу мені написали, що повернуть усю суму через 3 дні, після інкасації. Та зараз у статусі заявки вказано, що збій не підтверджено. Як же так? Я навіть пам’ятаю номінал кожної внесено купюри! Ці долари брат моєї дружини відкладав майже десять років», – розповів клієнт.

Тим часом у ПриватБанку свідчення клієнта заперечили. Там повідомили, що заявку ніхто не скасовував і гроші за нею неодмінно повернуть на рахунок клієнта.

Варто зазначити, що схожі ситуації із терміналами та банкоматами останнім часом не рідкість. У «Приваті» пояснюють, що в разі виникнення позаштатної ситуації, потрібно одразу ж телефонувати на гарячу лінію. Її номер можна знайти на кожному банкоматі чи терміналі фінустанови.

У банку вам запропонують такі варіанти вирішення проблеми:

якщо збій системи було зафіксовано, кошти повернуть у найближчі кілька годин;

якщо збій не вдалося зафіксувати, доведеться чекати інкасації, гроші в терміналі перерахують, після чого повернуть вам втрачену суму.

У разі потреби служба безпеки банку також перегляне відео із камер спостереження, що розташовані на банкоматах чи поблизу терміналів, щоб переконатися у свідченнях клієнта. Тож втрачені кошти клієнт в будь якому випадку зможе повернути.