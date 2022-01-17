Названо дати народження людей, чиї долі змінять планети з 17 по 30 січня

Наше життя тісно пов’язане із космосом. Особливо впливають на долю небесні тіла. Саме від їхнього руху залежать наші успіхи та невдачі. Який вплив зроблять планети на різних людей у ​​період з 17 по 30 січня, розповіла астролог Наталія Анісімова . Вона назвала дати народження тих людей, на кого чекають суттєві зміни у ці два тижні.





Юпітер розсуне межі для народжених:

23.02-28.02; 23.04-28.04; 24.05–30.05; 25.06-30.06; 26.08-01.09; 27.10-01.11; 25.11-30.11; 25.12-30.12.

На вас можуть чекати зміни у соціальному статусі: шлюб, розлучення, нова посада. Також на вас може чекати нагорода за старання. Даний період принесе вам удачу та цілу масу можливостей, які необхідно використати.

Сатурн дисциплінує народжених:

02.02-07.02; 02.04-07.04; 03.05-08.05; 03.06-08.06; 05.08–10.08; 05.10–10.10; 05.11-10.11; 04.12-09.12.

Хоч Сатурн і вважається планетою обмежень, порядку та терпіння, але в ці дати ви можете зазнавати тиску з боку вашого оточення, роботи чи інших соціальних аспектів. Однак це чудова нагода, щоб зібратися з силами та зміцнити своє становище.

Уран додасть непередбачуваності народженим:

02.01-04.01; 31.01-02.02; 01.03-03.03; 01.05-03.05; 02.07-04.07; 02.08-05.08; 03.09-05.09; 03.11-05.11.

Ваше життя може змінитися до невпізнання. В усьому винні непередбачувані сюрпризи, які готує Уран. Ймовірно, вам доведеться пережити важке розлучення та втрату, але це подарує довгоочікувану свободу. Поставтеся до того, що сталося, як до дару.

Марс підвищить змагальний дух та активність народжених:

15.03–27.03; 15.06–28.06; 17.09-29.09; 16.12-28.12.

Оскільки Марс здатний напружувати, збуджувати і розбурхувати, ви в цей період відчуєте приплив енергії. Саме тому ці дні якнайкраще підійдуть для реалізації задуманого. Особливо, якщо справа стосується фізичної праці або заняття, яке потребує рішучості та наполегливості.

Чорний Місяць може ввести у спокусу народжених:

11.03–14.03; 11.06-14.06; 13.09-16.09; 12.12-15.12.

Вам належить зустрітися віч-на-віч з вашою кармою, у тому числі родовою. Не варто йти на поводу у своїх бажань та ілюзій, адже велика ймовірність заплутатися та звернути не на той шлях. Можливо, виникнуть нездужання та занепад життєвих сил.

Вплив кармічних вузлів можуть відчути народжені:

18.02–22.02; 19.05–23.05; 21.08-25.08; 20.11-24.11.

Все, що відбувається у вашому житті – не випадково. Адже знаки Всесвіту нам даються не просто так. Варто прислухатися до них, це допоможе вам скоригувати шлях.

Венера поніжить народжених:

03.01-08.01; 02.03-07.03; 02.05-07.05; 04.09-09.09; 04.11-09.11.

Вам Венера надасть відмінну можливість розслабитися, полінуватися і порадувати себе. Майбутні два тижні відмінно підійдуть для шопінгу, флірту, романтики та компліментів, тому не проґавте шанс і дійте!