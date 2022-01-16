Чи може ціна на продукти харчування знизитися: скільки коштуватимуть яйця та олія

У 2021 році спостерігалося значне зростання цін на деякі продукти харчування. Виробники пояснюють це підвищенням вартості газу. Кому цього року будуть надані пільги, і ціна на які продукти може навіть трохи знизиться?





Насамперед стабілізацію ціни вже у січні покупці можуть спостерігати на соняшникову олію. Виробникам вже надали пільги, тому вартість може навіть трохи знизитися, але на падіння більше ніж на 5% очікувати не варто.

Передбачено пільгову ціну на газ і для компаній, які постачають яйця, але зниження вартості продукту буде скоріше сезонним. Традиційно після свят споживачі менше купують яєць і тому вони приблизно на 10% дешевшають.

Виробникам цукру пільгова ціна на газ не передбачена. Це пов’язано з тим, що виробництво продукту більшістю компаній вже закінчено, всі запаси сировини перероблені, і виробники будуть реалізовувати готовий продукт. Тому ціна на цукор залишиться на тому самому рівні.

Насамперед йшлося саме про цю трійку продуктів харчування, оскільки саме на них ціни у 2021 році ціни піднялися найбільше. Офіційно ціна на цукор зросла більше ніж на 61%, на яйця – 47%, а на олію більш ніж на 57%. Цікаво, що саме олія стала в Україні дорожчою, ніж у багатьох європейських країнах. Наприклад, у сусідніх Польщі та Румунії цей продукт харчування на 30% дешевший, ніж в Україні.

Також минулого року відзначили суттєве зростання цін на хліб, майже на 16% та на м’ясо, майже на 10%. При цьому для хлібобулочних виробів це ще не рекорд. Держава розпочинає експорт борошна з Туреччини. Це викличе подорожчання ще на 25%, а виробники попереджають, що якість хліба з турецької сировини буде нижчою. Про це заявили в об’єднанні підприємств хлібопекарської промисловості “Укрхлібпром”.