Украину накрыла магнитная буря: когда ждать появления симптомов и что делать, если болит голова
Метеочувствительные люди могли отметить, что уже в пятницу вечером у них ухудшилось самочувствие. Это начало затяжной магнитной бури, о которой предупреждает нас лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. Пик интенсивности припал на 15 января с 12 часов ночи до 10 утра. Но и в другое время негативное влияние этого явления могут чувствовать многие. Восстановиться состояние может уже к вечеру понедельника или утру вторника.
Кто и как чувствует влияние бури в магнитосфере Солнца
В основную группу риска входят пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями, пожилые чувствительные к погодным изменениям люди всех возрастов.
Основные симптомы, которые наблюдаются при магнитных бурях 4 степени интенсивности:
- Болит и кружится голова;
- Сонливость или наоборот, бессонница;
- Скачки давления, проблемы с сердцем;
- Утомляемость, апатия;
- Отсутствие аппетита, неприятные ощущения ЖКТ;
- Нарушение эмоционального фона;
- Ломота в костях и суставах.
Также обостряются симптомы хронических заболеваний. Но состояние организма можно держать под контролем, если следовать простым советам.
Как ослабить негативное влияние магнитной бури
В первую очередь нужно избегать любых нагрузок: физических, эмоциональных, психологических. Следить за тем, что едите, не употреблять острого, соленого, жирного, жареного. Не пить алкогольные напитки, а крепкий кофе лучше заменить травным чаем.
Свести к минимуму неприятное общение, которое может вывести из равновесия, лучше погулять, поплавать в бассейне. Если нет возможности провести время на улице, можно сделать зарядку дома, принять контрастный душ, ванну.
Врачи советуют пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, иметь при себе все необходимые лекарства, чтобы в любой момент купировать приступы или облегчить состояние при обострении симптомов.
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