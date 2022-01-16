Украину накрыла магнитная буря: когда ждать появления симптомов и что делать, если болит голова

Метеочувствительные люди могли отметить, что уже в пятницу вечером у них ухудшилось самочувствие. Это начало затяжной магнитной бури, о которой предупреждает нас лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. Пик интенсивности припал на 15 января с 12 часов ночи до 10 утра. Но и в другое время негативное влияние этого явления могут чувствовать многие. Восстановиться состояние может уже к вечеру понедельника или утру вторника.





Кто и как чувствует влияние бури в магнитосфере Солнца

В основную группу риска входят пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями, пожилые чувствительные к погодным изменениям люди всех возрастов.

Основные симптомы, которые наблюдаются при магнитных бурях 4 степени интенсивности:

Болит и кружится голова;

Сонливость или наоборот, бессонница;

Скачки давления, проблемы с сердцем;

Утомляемость, апатия;

Отсутствие аппетита, неприятные ощущения ЖКТ;

Нарушение эмоционального фона;

Ломота в костях и суставах.

Также обостряются симптомы хронических заболеваний. Но состояние организма можно держать под контролем, если следовать простым советам.

Как ослабить негативное влияние магнитной бури

В первую очередь нужно избегать любых нагрузок: физических, эмоциональных, психологических. Следить за тем, что едите, не употреблять острого, соленого, жирного, жареного. Не пить алкогольные напитки, а крепкий кофе лучше заменить травным чаем.

Свести к минимуму неприятное общение, которое может вывести из равновесия, лучше погулять, поплавать в бассейне. Если нет возможности провести время на улице, можно сделать зарядку дома, принять контрастный душ, ванну.

Врачи советуют пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, иметь при себе все необходимые лекарства, чтобы в любой момент купировать приступы или облегчить состояние при обострении симптомов.