Что с ними: за пятьдесят гривен в Украине просят тысячу долларов

В Украине 50-гривневую монету пытаются продать с молотка за 27 тысяч гривен. Этот памятный денежный знак, вышедший в свет в 2008 году в связи с приездом патриарха Варфоломея I, вызвал настоящие баталии на аукционе.





В настоящее время данная монета размещена на популярном украинском онлайн-аукционе Violity. Изготовлена она из чистого серебра и имеет следующие параметры:

диаметр – 8,5 см;

вес– 0,5 кг.

Таких монет в Украине было выпущено всего 1 тыс. шт. Так что экземпляр действительно можно считать очень редким.

На памятном денежном знаке изображены:

Вселенский патриарх Варфоломей I, посетивший Украину в связи с 1020 годовщиной со дня Крещения Руси;

Виктор Ющенко, тогдашний президент страны.

Владелец раритета утверждает, что памятный денежный знак в идеальном состоянии. К тому же ее не касались руки реставраторов. Также продавец отмечает в объявлении наличие соответствующего сертификата с техническими данными монеты.

Монета номиналом 15 копеек стоит сумасшедших денег

Есть еще одна украинская монета, стоимость которой сейчас также составляет под 1000 дол. Она имеет нетипичный для украинского монетного двора номинал – 15 коп. Такие монеты были выпущены малым тиражом в качестве эксперимента. Однако и это еще не все.

Копейка, за которую владелец просит 26 тыс. грн, имеет уникальную особенность. Ее аверс развернут на 180 градусов к реверсу. Скорее всего, такая монета в стране всего одна. Неудивительно, что ее стоимость составляет почти 1 тыс. дол.

Продавец утверждает, что его экземпляр из партии 1992 был отчеканен одним из первых. В подтверждение своих слов он приводит изображение копейки, где на листьях, размещенных по краю, еще есть прорези. В последующих версиях монеты эти прорези закрашены.

Сейчас за редкий экземпляр на аукционе Violity соревнуется более сотни нумизматов и коллекционеров, желающих добавить раритет в свою коллекцию.