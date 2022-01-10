Названа криптовалюта, которая в 2022 году может подняться в цене в несколько раз

Токен цифровой валюты Chainlink (LINK) вскоре вырастет почти в пять раз. Так считает известный криптоаналитик Микаэль Ван де Поппе. Если LINK достигнет намеченных экспертом зон поддержки, владельцы точно не пожалеют, что выбрали для своих инвестиций именно этот вид «крипты».





Сомневаться в прогнозах ван де Поппе не приходится, ведь раньше он довольно точно предсказал поведение другой криптовалюты Elrond на рынке. Аналитик утверждает, что Chainlink, который по данным биржи WhiteBIT сейчас оценивается в 24,1 долл., вскоре подорожает аж до 120 долл.

Своей версией ближайших событий Микаэль поделился на собственном канале в YouTube. Прежде всего, LINK должен закрепиться выше отметки 19,5 дол. А дальше преодолеть предел в 33 дол. И тут уже все пойдет «как по маслу». Токен легко пройдет ценовую планку в 77 долл. и достигнет уровня 120 дол.

«Если проснется сектор DeFi, Chainlink без проблем добьется своей цели», – отметил Микаэль ван де Поппе. Также аналитик подчеркнул, что LINK нуждается в децентрализованных финансовых ресурсах.

Рост популярности LINK подтверждают и действия владельцев крупнейших криптокапиталов, все чаще выбирающих именно эту валюту. В частности, 4 января трое криптомагнатов провели 11 транзакций, потратив на токены LINK 14,7 миллиона долларов.

Следует отметить, что предыдущий прогноз известного аналитика сбылся достаточно точно. Еще в апреле 2021 года он предсказал рост курса Elrond. Монета по его словам должна была оказаться в ценовом коридоре 500 и 750 дол. А уже в ноябре цена актива составила 545 долларов. То есть рассчеты эксперта подтвердились на все сто.

Тем не менее какие-либо предсказания относительно курсов криптовалют нельзя считать до конца точными. Chainlink, как и другие виды «крипты», валюта очень волатильная. Так что инвестор в любом случае сильно рискует.