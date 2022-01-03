Китайский Новый год: когда и как встречать, чтобы привлечь удачу и успех

Несмотря на то, что вся страна уже шумно и весело встретила Год Черного Водяного Тигра, он еще не наступил. Символ года вступит в силу только 1 февраля и будет править до 22 января 2023 года. В Китае встреча Нового года это не просто праздник. Это целый ряд традиций, от соблюдения которых зависит, насколько удачными и счастливыми будут следующие 12 месяцев.





Начнем с того, что в поднебесной Новый год встречают уже более 4,5 тыс лет, поэтому по китайскому календарю наступает не 2022, а 4720 год. Китайцы очень чтят этот праздник и гуляния продолжаются 2 недели.

Подготовка начинается 23 и заканчивается 29 января. За это время нужно успеть сделать генеральную уборку в доме, купить все подарки, украсить жилище, обязательно повесить на двери специальные украшения.

Первый день празднования – 31 января. Это канун Нового года и в этот день принято дарить специальные конвертики красного цвета с пожеланиями (Хунбао), в которые кладут деньги.

Спать в новогоднюю ночь нельзя, все «оберегают год», иначе он не принесет в дом счастье. На столе обязательно должна быть рыба и специальные пельмени «цзяоцзы», слепленные вручную всеми членами семьи.

Наступление Нового года обязательно ознаменовать салютами, запуском фонариков, специальными подношениями предкам.

Потом китайцы 5 дней ходят и ездят в гости к родственникам, не важно, насколько далеко они живут друг от друга. Затем, после небольшого отдыха, на 8 день все выходят на работу, но празднования длятся еще неделю.

Последний день – 15 февраля. В этот день едят традиционные сладкие пирожки и обязательно запускают в небо красные фонарики.

Для жителей поднебесной очень важно весело и ярко встретить праздник, иначе в новом году не будет счастья, успеха и удачи. По поверьям в последние дни уходящего года на землю приходит злой Нянь. Это чудовище, которое вредит людям, и отпугнуть его можно только весельем и красным цветом, поэтому китайцы стараются изо всех сил.